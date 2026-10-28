Psicóloga aclara cómo identificar las señales de estrés crónico y agotamiento

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Santo Domingo, RD.- La especialista de Cleveland Clinic Susan Alberts recomienda reconocer los síntomas persistentes, incorporar hábitos saludables y buscar ayuda profesional cuando sea necesario.
El estrés prolongado puede afectar la salud física, las relaciones personales y el bienestar emocional, incluso en personas que mantienen un buen desempeño en sus actividades cotidianas, advirtió la psicóloga Susan Alberts, de Cleveland Clinic.
Experimentan ansiedad, irritabilidad, dificultades para concentrarse
La especialista explicó que algunas personas continúan cumpliendo con sus responsabilidades laborales y familiares mientras experimentan ansiedad, irritabilidad, dificultades para concentrarse o pérdida de interés en actividades que antes disfrutaban.
Alberts señaló que el cansancio, la preocupación y la sobrecarga emocional requieren atención cuando persisten durante varias semanas, se intensifican o interfieren con el sueño, el trabajo y las relaciones personales.
También indicó que el estrés crónico puede manifestarse mediante dolores de cabeza, tensión muscular, fatiga, problemas digestivos, alteraciones del sueño y cambios en el apetito.
Notas relacionadas
La psicóloga distinguió el estrés del agotamiento o burnout, un estado más severo de desgaste físico, mental y emocional asociado con la exposición prolongada a situaciones de tensión. Entre sus señales figuran la pérdida de motivación, el distanciamiento emocional y la sensación de ineficacia, incluso después de realizar grandes esfuerzos.
Para proteger el bienestar mental, recomendó priorizar el descanso, mantener una actividad física regular, establecer límites entre las responsabilidades y la vida personal, y fortalecer los vínculos sociales.
Asimismo, aconsejó incorporar pausas durante la jornada, fijar expectativas realistas y reservar tiempo para actividades que favorezcan la recuperación emocional.
Alberts sostuvo que es importante buscar ayuda profesional cuando los síntomas persisten pese a los esfuerzos de autocuidado, empeoran o dificultan el funcionamiento diario.
“El valor de las personas no está definido únicamente por su productividad”, recordó la especialista, quien destacó que descansar y pedir apoyo son acciones esenciales para cuidar la salud mental y prevenir un mayor deterioro emocional.
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