Psicóloga aclara cómo identificar las señales de estrés crónico y agotamiento

Santo Domingo, RD.- La especialista de Cleveland Clinic Susan Alberts recomienda reconocer los síntomas persistentes, incorporar hábitos saludables y buscar ayuda profesional cuando sea necesario.

El estrés prolongado puede afectar la salud física, las relaciones personales y el bienestar emocional, incluso en personas que mantienen un buen desempeño en sus actividades cotidianas, advirtió la psicóloga Susan Alberts, de Cleveland Clinic.

Experimentan ansiedad, irritabilidad, dificultades para concentrarse

La especialista explicó que algunas personas continúan cumpliendo con sus responsabilidades laborales y familiares mientras experimentan ansiedad, irritabilidad, dificultades para concentrarse o pérdida de interés en actividades que antes disfrutaban.

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Alberts señaló que el cansancio, la preocupación y la sobrecarga emocional requieren atención cuando persisten durante varias semanas, se intensifican o interfieren con el sueño, el trabajo y las relaciones personales.

También indicó que el estrés crónico puede manifestarse mediante dolores de cabeza, tensión muscular, fatiga, problemas digestivos, alteraciones del sueño y cambios en el apetito.