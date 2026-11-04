No moverte: El enemigo silencioso de tu espalda en el trabajo

Luis Articular advierte sobre las molestias asociadas al sedentarismo laboral y recomienda pausas activas, cambios de postura y ejercicios para fortalecer los músculos.

Permanecer ocho horas frente a una computadora puede parecer una actividad poco exigente, pero pasar demasiado tiempo sentado puede provocar rigidez, fatiga muscular y molestias en la espalda.

Luis Articular, especialista en salud articular, movilidad e inmunonutrición, explica que el problema no radica únicamente en sentarse, sino en mantener una misma posición durante períodos prolongados.

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Según sus recomendaciones, la falta de movimiento reduce las oportunidades de los músculos para cambiar de esfuerzo. Esto puede favorecer molestias en la región lumbar y cervical, especialmente cuando se combina con posturas encorvadas.

¿Por qué estar sentado durante horas afecta la espalda?

Cuando una persona permanece mucho tiempo frente a un escritorio, los músculos que ayudan a estabilizar la columna pueden mantener esfuerzos prolongados.

Esta situación favorece la fatiga muscular y la sensación de rigidez, especialmente al finalizar la jornada laboral.

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Además, mantener una postura encorvada puede aumentar la carga sobre determinados músculos y tejidos de la espalda.

¿Te ha pasado que terminas de trabajar y necesitas estirarte porque sientes la cintura rígida? Esta sensación es frecuente entre quienes pasan gran parte del día frente a una computadora.

Cinco recomendaciones para cuidar la columna durante el trabajo

Luis Articular comparte algunas medidas prácticas para reducir las molestias asociadas a la inactividad durante la jornada laboral.

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