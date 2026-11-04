No moverte: El enemigo silencioso de tu espalda en el trabajo

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Luis Articular advierte sobre las molestias asociadas al sedentarismo laboral y recomienda pausas activas, cambios de postura y ejercicios para fortalecer los músculos.
Permanecer ocho horas frente a una computadora puede parecer una actividad poco exigente, pero pasar demasiado tiempo sentado puede provocar rigidez, fatiga muscular y molestias en la espalda.
Luis Articular, especialista en salud articular, movilidad e inmunonutrición, explica que el problema no radica únicamente en sentarse, sino en mantener una misma posición durante períodos prolongados.
Según sus recomendaciones, la falta de movimiento reduce las oportunidades de los músculos para cambiar de esfuerzo. Esto puede favorecer molestias en la región lumbar y cervical, especialmente cuando se combina con posturas encorvadas.
¿Por qué estar sentado durante horas afecta la espalda?
Cuando una persona permanece mucho tiempo frente a un escritorio, los músculos que ayudan a estabilizar la columna pueden mantener esfuerzos prolongados.
Esta situación favorece la fatiga muscular y la sensación de rigidez, especialmente al finalizar la jornada laboral.
Además, mantener una postura encorvada puede aumentar la carga sobre determinados músculos y tejidos de la espalda.
¿Te ha pasado que terminas de trabajar y necesitas estirarte porque sientes la cintura rígida? Esta sensación es frecuente entre quienes pasan gran parte del día frente a una computadora.
Cinco recomendaciones para cuidar la columna durante el trabajo
Luis Articular comparte algunas medidas prácticas para reducir las molestias asociadas a la inactividad durante la jornada laboral.
- Levántate con frecuencia: camina unos minutos cada 30 a 60 minutos para interrumpir los períodos prolongados de sedentarismo.
- Ajusta la pantalla: procura colocar el monitor aproximadamente a la altura de los ojos.
- Apoya los pies: utiliza una silla con respaldo cómodo y mantén los pies apoyados.
- Fortalece tus músculos: incorpora ejercicios progresivos para el abdomen, los glúteos y la espalda.
- Alterna posiciones: cambia de postura durante el día y evita permanecer inmóvil durante demasiado tiempo.
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