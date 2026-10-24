Poliomielitis: el peligro de descuidar la vacunación infantil

La poliomielitis es una enfermedad causada por el poliovirus, que suele ser asintomática y una vez detectada no tiene cura; afecta principalmente a los nervios de la médula espinal o del tronco cerebral y generalmente causa parálisis en las piernas o dificultades para respirar, lo que puede derivar en la muerte del afectado.

Fue el investigador científico John Franklin Enders el primero en estudiar a fondo el poliovirus y cultivarlo, lo que permitió al doctor Jonas Salk elaborar la primera vacuna en 1949, posteriormente el doctor Albert Sabin logró producir una vacuna oral.

En honor al nacimiento del doctor Jonas Salk, el 24 de octubre se celebra el Día Mundial contra la Poliomielitis, que este año tiene por lema “Un día, un enfoque: acabar con la polio para siempre”.

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Aunque el titular de la Organización Mundial de la Salud (OMS) Tedros Adhanom Ghebreyesus ha considerado recientemente que la eliminación de la poliomelitis es uno de los más grandes logros sanitarios en el mundo, también ha advertido que se detectaron casos en Gaza, aislada y sometida a las bombas y al hambre como arma de guerra, y en Pakistán.

Vacunar a los niños es la mejor manera

Tanto la OMS como la Organización Panamericana de la Salud enfatizan que la vacunación debe ser continua, porque si el mundo se descuidara el virus podría resurgir y volverían a reportarse más de 200,000 nuevos casos cada año.

El 23 de agosto de 1991 se registró el último caso de polio en América Latina, en el departamento de Junín, en Perú, y desde 1994 se considera a la región libre de esa enfermedad.

En todos los casos de enfermedades virales como la polio la primera línea de combate debe ser la información, que incluye concienciar a la población sobre la importancia de vacunarse y centrar la atención en las campañas de inmunización que realizan las autoridades.

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Vacunar a los niños es la mejor manera de contrarrestar el accionar en las redes sociales de movimientos como los antivacunas, que responden a oscuros intereses. También atentan contra la salud de todos, y es también apostar por una sociedad sana y capaz de construir un mejor futuro.