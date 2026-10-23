¿Mucho tiempo sin eyacular? Esto es lo que puede pasarle a tu cuerpo

¿Pasar mucho tiempo sin eyacular puede causar dolor en los genitales masculinos? Es una duda frecuente que tiene una explicación médica: aunque la abstinencia sexual no suele representar un riesgo para la salud, algunas circunstancias pueden provocar presión, pesadez o molestias en los testículos.

Según información de la Cleveland Clinic, centro médico académico sin fines de lucro de Estados Unidos, la excitación sexual prolongada sin llegar al orgasmo puede producir una sensación temporal de presión o dolor leve en los testículos. Este fenómeno se conoce popularmente como hipertensión epididimaria.

La molestia puede sentirse como pesadez, pulsaciones o presión en la zona testicular. Sin embargo, no significa que los espermatozoides se estén acumulando peligrosamente ni que el organismo necesite eyacular para mantenerse saludable. El cuerpo puede reabsorber los espermatozoides que no se expulsan.

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¿Es peligroso pasar mucho tiempo sin eyacular?

En general, no. No existe una frecuencia obligatoria de eyaculación que todos los hombres deban cumplir para conservar una buena salud.

La ausencia de actividad sexual o de masturbación no provoca, por sí misma, una enfermedad ni implica que los órganos reproductores vayan a sufrir daños.

Las molestias relacionadas con la excitación sexual suelen ser temporales y desaparecer cuando disminuye la excitación. También pueden aliviarse con el paso del tiempo o mediante actividades que ayuden a relajarse. No obstante, es importante distinguir estas molestias de un dolor testicular persistente o intenso.

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De acuerdo con MedlinePlus, un servicio de información médica de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, el dolor en los testículos puede tener distintas causas, entre ellas lesiones, infecciones e inflamación.