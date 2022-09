Médicos y otros gremios marchan contra las ARS y AFP

SANTO DOMINGO.-Bajo la consigna no más ¡Basta ya, no más ARS, no más AFP!, el Colegio Médico Dominicano (CMD) y otras organizaciones sindicales iniciaron este miércoles una multitudinaria marcha hacía el Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS).

El presidente del Colegio Médico Dominicano, Senén Caba, resaltó que esta lucha busca que se eliminen estos grupos empresariales del sector salud.

«Esta seguridad social solo ha servido para enriquecer los bolsillos de los empresarios del sector financiero», puntualizó el galeno.

En la movilización que en encabeza el presidente de la agrupación sanitaria, también participan otros dirigentes gremiales; como el titular del Colegio de Abogados, Miguel Surún Hernández, el expresidente del CMD, Waldo Ariel Suero y la expresidenta de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), María Teresa Cabrera.

Además cuenta con la presencia de los diputados Pedro Botello y José Horacio Rodríguez.

En la protesta, los manifestantes también piden a las autoridades la entrega de los hospitales cerrados, el respeto a los decretos 127-3 y 353-2 con el que se pensiona a grupo de médicos, y que se le pague a los facultativos el incentivo por antigüedad.