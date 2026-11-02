Los alimentos de «pobres» que son una bomba de nutrientes

El entrenador César Dasilva destaca los nutrientes de los cortes tradicionales, considerados por algunas personas como «comida de pobres», pero que pueden aportar proteínas, vitaminas y minerales al organismo.

Algunos alimentos que durante años han sido considerados de bajo costo o asociados con la llamada «comida de pobres» pueden tener un importante valor nutricional. El hígado, las patas de pollo, las mollejas y el corazón son ejemplos de productos tradicionales que aportan nutrientes esenciales y pueden formar parte de una alimentación equilibrada.

Así lo plantea el entrenador César Dasilva, quien resalta que comer saludable no necesariamente implica gastar grandes cantidades de dinero en productos especializados o alimentos comercializados como opciones fitness.

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Según explica, estos cortes ofrecen proteínas, hierro, vitaminas y otros minerales que contribuyen al funcionamiento del organismo y pueden apoyar objetivos como el mantenimiento y desarrollo de la masa muscular.

Hígado: una fuente concentrada de vitaminas y minerales

El hígado destaca por su contenido de hierro, vitamina A, vitamina B12 y colina. También aporta minerales esenciales para distintas funciones del organismo.

El hígado destaca por su contenido de hierro, vitamina A, vitamina B12 y colina.

Por su concentración de nutrientes, es considerado una opción alimenticia de alto valor nutricional. Sin embargo, debe consumirse con moderación debido a su elevado contenido de vitamina A, especialmente durante el embarazo.

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Corazón: proteínas, hierro y coenzima Q10

El corazón es otro de los cortes tradicionales que sobresale por sus propiedades nutricionales.

Aporta proteínas, hierro y zinc. Además, contiene coenzima Q10, una sustancia que participa en la producción de energía dentro de las células.

El corazón es otro de los cortes tradicionales que sobresale por sus propiedades nutricionales.

Su composición lo convierte en una alternativa para quienes buscan incorporar diferentes fuentes de proteínas a su alimentación.

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Patas de pollo: contienen colágeno

Las patas de pollo, conocidas también como patas de gallina, contienen colágeno, una proteína que durante la cocción prolongada se transforma parcialmente en gelatina.

Las patas de pollo, conocidas también como patas de gallina, contienen colágeno

Este alimento puede incorporarse en caldos y preparaciones tradicionales. Su contenido de colágeno es uno de los aspectos que destaca Dasilva al hablar de alimentos económicos con valor nutricional.

Mollejas, buche y lengua también aportan nutrientes

Las mollejas representan otra alternativa para obtener proteínas, hierro y vitaminas del complejo B.

Por su parte, el buche y la lengua también aportan proteínas y minerales importantes para el organismo.

Las mollejas representan otra alternativa para obtener proteínas, hierro y vitaminas del complejo B.

Estos cortes suelen formar parte de la gastronomía tradicional y pueden contribuir a diversificar las fuentes de nutrientes en la dieta.

Rabada, tuétano y riñones: otras opciones económicas

La rabada aporta proteínas y colágeno, mientras que el tuétano se caracteriza por su contenido de grasa.

Los riñones, en tanto, contienen vitamina B12, riboflavina y selenio, nutrientes que participan en diferentes procesos del organismo.

Los riñones, en tanto, contienen vitamina B12, riboflavina y selenio

Estas opciones amplían la variedad de alimentos que pueden incluirse en la alimentación, sin depender exclusivamente de cortes de carne más costosos.

Comer saludable no siempre significa gastar más

El planteamiento de Dasilva es que una buena alimentación no tiene que limitarse a pechuga de pollo, salmón o cortes considerados exclusivos para dietas saludables.

La variedad también es importante. Incorporar alimentos tradicionales puede ayudar a obtener diferentes nutrientes y aprovechar opciones disponibles a precios más accesibles.

No obstante, cada alimento tiene una composición distinta y no todos deben consumirse con la misma frecuencia. El caso del hígado es un ejemplo de por qué resulta importante moderar las cantidades.