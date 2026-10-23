Frutas que ayudan a controlar la diabetes

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Santo Domingo, RD.– Mantener los niveles de glucosa en la sangre dentro de los rangos establecidos forma parte esenciales de la buena salud de las personas.
Un descontrol de la glucosa (azúcar) provoca que el cuerpo no pueda usar el azúcar de la sangre de forma adecuada, logrando que el azúcar se acumule en el torrente sanguíneo y dañe los tejidos, principalmente los riñones.
Pero ante esta y otras realidades siempre hay respuestas en las plantas. Es por esto que, CDN te trae una lista de frutas que pueden convertirse en excelentes aliadas para combatir los altos niveles de azúcar en sangre por sus altos contenido de fibra, vitaminas, minerales y antioxidantes.
Respaldo al consumo de frutas
Un estudio publicado por The American Journal of Medicine, concluyó que es cierto que hay frutas que no ayudan en nada a las personas con diabetes y daños renales, pero tambien reiteró que otras si pueden ayudar a llegar a la meta, por lo que afirmó que, la clave está en elegir bien las frutas, controlar las porciones y evitar los jugos azucarados.
Otro análisis de ensayos del American Diabetes Association, Standards of Care in Diabetes, consideró que recordó que las recomendaciones nutricionales aconsejan incluir frutas enteras dentro de una alimentación individualizada, priorizar alimentos ricos en fibra y reducir las bebidas azucaradas.
¿Cuáles son las frutas ayudan a controlar la diabetes?
Al respecto te traemos una listas de frutas que debes consumir:
La guayaba: Reconocida por su aporte de fibra, vitamina C y compuestos antioxidantes. Su contenido de fibra puede contribuir a que la absorción de los carbohidratos sea más gradual, lo que favorece el control de la glucosa después de las comidas.
La pitahaya o fruta del dragón: Fruta tropical que contiene fibra, agua y antioxidantes que contribuyen a una alimentación saludable.
Su fibra puede ayudar a moderar la velocidad con la que se absorben los carbohidratos, mientras que sus compuestos vegetales complementan una dieta variada.
Notas relacionadas
El tamarindo: Alto en polifenoles y otros antioxidantes. No obstante, es importante tener en cuenta que su pulpa contiene azúcares naturales, por lo que se recomiendan porciones moderadas.
La granada destaca por su contenido de polifenoles y otros compuestos antioxidantes, estudiados por sus posibles beneficios para la salud cardiovascular. Debido a que las personas con diabetes pueden presentar un mayor riesgo de enfermedades del corazón, incluir alimentos ricos en estos componentes dentro de una dieta equilibrada puede ser beneficioso.
El kiwi: aporte fibra, vitamina C y otros nutrientes esenciales. Su consumo puede formar parte de una alimentación orientada al control de la glucosa, especialmente cuando se combina con verduras, proteínas saludables y otros alimentos ricos en fibra.
Otras furtas que aportan nutrientes esenciales
El limón: Fruta baja en carbohidratos ayuda a reducir el azúcar en sangre por gran cantidad de ácidos cítricos y antioxidantes.
La carambola: Contiene agua, fibra y una cantidad relativamente moderada de carbohidratos por porción. Puede incorporarse a la alimentación de algunas personas con diabetes, siempre que se consuma en cantidades adecuadas.
Sin embargo, aclaramos que las personas con enfermedad renal deben evitar esta fruta, debido a sustancias que pueden acumularse cuando los riñones no funcionan correctamente.
Las moras negras, al igual que otras frutas del bosque, aportan fibra, vitamina C y antocianinas, pigmentos vegetales con propiedades antioxidantes.
Su contenido de fibra puede contribuir a una absorción más gradual de los carbohidratos, mientras que su sabor permite incorporarlas a meriendas saludables.
Elegir cuales para cada caso
Se recuerda que, además de elegir las frutas adecuadas, es importante prestar atención a la forma de consumirlas. Las porciones deben ajustarse al plan de alimentación de cada persona, especialmente las diagnosticadas con diabetes o enfermedad renal.
De igual forma, llamamos a las personas a medir sus niveles de glucosa para saber cómo responden la enfermedad ante lo que se consume.
Reiteramos que los principales aportes de está frutas al cuerpo son las fibras, los antioxidantes y otros nutrientes que favorecen la salud general,
Asimismo, advertimos que el control de la diabetes requiere una estrategia integral diseñada por un especialista en diabetología, endocrinología o nutrición e incluir dieta equilibrada, actividad física y tratamiento
Este listado de consejo no debe considerarse un tratamiento para la diabetes ni una garantía de reducción de la glucemia.
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