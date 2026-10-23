Frutas que ayudan a controlar la diabetes

Santo Domingo, RD.– Mantener los niveles de glucosa en la sangre dentro de los rangos establecidos forma parte esenciales de la buena salud de las personas.

Un descontrol de la glucosa (azúcar) provoca que el cuerpo no pueda usar el azúcar de la sangre de forma adecuada, logrando que el azúcar se acumule en el torrente sanguíneo y dañe los tejidos, principalmente los riñones.

Pero ante esta y otras realidades siempre hay respuestas en las plantas. Es por esto que, CDN te trae una lista de frutas que pueden convertirse en excelentes aliadas para combatir los altos niveles de azúcar en sangre por sus altos contenido de fibra, vitaminas, minerales y antioxidantes.

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Respaldo al consumo de frutas

Un estudio publicado por The American Journal of Medicine, concluyó que es cierto que hay frutas que no ayudan en nada a las personas con diabetes y daños renales, pero tambien reiteró que otras si pueden ayudar a llegar a la meta, por lo que afirmó que, la clave está en elegir bien las frutas, controlar las porciones y evitar los jugos azucarados.

Otro análisis de ensayos del American Diabetes Association, Standards of Care in Diabetes, consideró que recordó que las recomendaciones nutricionales aconsejan incluir frutas enteras dentro de una alimentación individualizada, priorizar alimentos ricos en fibra y reducir las bebidas azucaradas.

¿Cuáles son las frutas ayudan a controlar la diabetes?

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Al respecto te traemos una listas de frutas que debes consumir:

La guayaba: Reconocida por su aporte de fibra, vitamina C y compuestos antioxidantes. Su contenido de fibra puede contribuir a que la absorción de los carbohidratos sea más gradual, lo que favorece el control de la glucosa después de las comidas.

La pitahaya o fruta del dragón: Fruta tropical que contiene fibra, agua y antioxidantes que contribuyen a una alimentación saludable.

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Su fibra puede ayudar a moderar la velocidad con la que se absorben los carbohidratos, mientras que sus compuestos vegetales complementan una dieta variada.