Fluter Summit 2026 debatirá sobre desafíos de la salud vascular en RD

Santo Domingo, RD.-Los desafíos de la salud vascular y la importancia del abordaje integral de las enfermedades vasculares serán el centro del Fluter Summit 2026, una iniciativa académica que busca promover el intercambio de conocimientos y el análisis especializado entre profesionales de la medicina en República Dominicana.

El encuentro abordará temas relacionados con la enfermedad cerebrovascular, la aterosclerosis, las intervenciones endovasculares y la enfermedad arterial periférica, integrando distintas perspectivas clínicas sobre la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de estas condiciones. Asimismo, propiciará el diálogo sobre los retos que enfrenta la atención vascular en el contexto dominicano.

Experiencia en distintas áreas de la medicina vascular

El programa reunirá a especialistas con experiencia en distintas áreas de la medicina vascular. Participará el Dr. Yafell Serulle, especialista en cirugía neuroendovascular y neurorradiología intervencionista de Lenox Hill Hospital/Northwell Health, en Nueva York; el Dr. Aramis Gómez Belliard, cardiólogo intervencionista y hemodinamista de la Clínica Universitaria Unión Médica del Norte; y el Dr. Pedro Mera, angiólogo y cirujano vascular y endovascular de esa misma institución.