Fluter Summit 2026 debatirá sobre desafíos de la salud vascular en RD

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Santo Domingo, RD.-Los desafíos de la salud vascular y la importancia del abordaje integral de las enfermedades vasculares serán el centro del Fluter Summit 2026, una iniciativa académica que busca promover el intercambio de conocimientos y el análisis especializado entre profesionales de la medicina en República Dominicana.
El encuentro abordará temas relacionados con la enfermedad cerebrovascular, la aterosclerosis, las intervenciones endovasculares y la enfermedad arterial periférica, integrando distintas perspectivas clínicas sobre la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de estas condiciones. Asimismo, propiciará el diálogo sobre los retos que enfrenta la atención vascular en el contexto dominicano.
Experiencia en distintas áreas de la medicina vascular
El programa reunirá a especialistas con experiencia en distintas áreas de la medicina vascular. Participará el Dr. Yafell Serulle, especialista en cirugía neuroendovascular y neurorradiología intervencionista de Lenox Hill Hospital/Northwell Health, en Nueva York; el Dr. Aramis Gómez Belliard, cardiólogo intervencionista y hemodinamista de la Clínica Universitaria Unión Médica del Norte; y el Dr. Pedro Mera, angiólogo y cirujano vascular y endovascular de esa misma institución.
Notas relacionadas
También formará parte del encuentro el Dr. Luis Suárez, cirujano vascular de Massachusetts General Hospital, en Boston. La moderación estará a cargo de la Dra. Lucía Patricio, angióloga y cirujana vascular y endovascular del Centro Médico San Juan.
La iniciativa contará con la participación institucional de Mass General Brigham, uno de los sistemas de atención médica más grandes de Estados Unidos. Esta participación se suma al intercambio de conocimientos entre especialistas nacionales e internacionales sobre los desafíos actuales de la salud vascular.
Espacios de actualización científica e intercambio
Fluter Summit 2026 es una iniciativa impulsada por Fluter Domull, laboratorio farmacéutico dominicano dedicado a la fabricación y comercialización de medicamentos. Promueve espacios de actualización científica e intercambio de conocimientos entre profesionales de la salud.
Bajo el lema «Abriendo camino hacia una medicina global», esta iniciativa busca establecer una plataforma de encuentro académico que contribuya al diálogo interdisciplinario y a la conexión entre la experiencia médica nacional y las perspectivas internacionales en el abordaje de las enfermedades vasculares.
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