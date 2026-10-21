Oncólogo advierte sobre la importancia de detectar a tiempo el cáncer de mama

Factores de riesgo

El oncólogo destacó la importancia de conocer los antecedentes familiares y otros factores que aumentan el riesgo de padecer esta enfermedad. Entre ellos citó los cambios genéticos que se heredan de los padres, la alta densidad del tejido mamario y haber recibido radioterapia en el pecho a edades tempranas.

Reinoso explicó que conocer estos factores ayuda a identificar a las mujeres que necesitan controles más frecuentes. También permite elegir las pruebas más adecuadas para cada paciente, según sus necesidades y nivel de riesgo.

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El especialista señaló que la mamografía sigue siendo una de las principales pruebas para detectar el cáncer de mama a tiempo. Este estudio permite encontrar cambios sospechosos en los senos antes de que puedan sentirse al tacto.

Asimismo, aclaró que el autoexamen no sustituye la mamografía. Algunas pacientes también pueden necesitar otras pruebas, de acuerdo con su nivel de riesgo y la evaluación médica.

Cáncer de mama en hombres

Reinoso recordó que los hombres también pueden desarrollar cáncer de mama, aunque estos casos son menos comunes. Explicó que quienes tienen cambios heredados en los genes BRCA1 o BRCA2 pueden necesitar una evaluación médica individual.

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El especialista indicó que esa valoración permite determinar si el paciente requiere pruebas para detectar la enfermedad. También señaló la importancia de tomar en cuenta los antecedentes familiares y otros factores de riesgo.

Finalmente, el oncólogo insistió en que la atención al cáncer de mama no debe limitarse a octubre, mes dedicado a crear conciencia sobre esta enfermedad.

“No debemos esperar a que aparezcan los síntomas para actuar. Conocer nuestros riesgos y realizarnos los estudios a tiempo nos permite encontrar la enfermedad cuando todavía existen mayores posibilidades de curación”, concluyó Pavel Reinoso.