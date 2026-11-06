Dirección de Medicamentos de Alto Costo coordina mejoras en acceso a tratamiento

Coordinación entre sectores

En la actividad participaron representantes del Ministerio de Salud Pública, la DAMAC y la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL). También estuvieron presentes sociedades médicas especializadas y la Federación Centroamericana y del Caribe de Laboratorios Farmacéuticos (FEDEFARMA).

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Durante el taller, el ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, destacó los avances en la plataforma tecnológica, las normas administrativas y el financiamiento. Asimismo, resaltó la importancia del FOMAC para fortalecer la sostenibilidad financiera del acceso a medicamentos de alto costo.

Por su parte, el director de la DAMAC, Carlos Sánchez Solimán, señaló que el país ha logrado avances en el financiamiento, la incorporación de nuevas tecnologías y la cobertura de pacientes.

No obstante, indicó que todavía existen desafíos. Entre ellos mencionó la cobertura universal, la eliminación de las listas de espera y la sostenibilidad de los programas.

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Finalmente, la institución reafirmó su compromiso de continuar impulsando una gestión moderna y basada en evidencia científica. Además, busca garantizar que la población reciba medicamentos de alto costo de manera oportuna, bajo criterios de uso racional, calidad y sostenibilidad.