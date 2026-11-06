Dirección de Medicamentos de Alto Costo coordina mejoras en acceso a tratamiento

Resumen
Puntos clave
Preguntas frecuentes
Contenido generado con inteligencia artificial a partir de esta noticia. Puede contener errores.
La Dirección de Acceso a Medicamentos de Alto Costo (DAMAC) realizó un taller junto a 11 sociedades médicas especializadas. El encuentro tuvo como objetivo actualizar sus procesos técnicos y mejorar el acceso a estos medicamentos en República Dominicana.
La jornada se desarrolló con un enfoque participativo, técnico y científico. Durante el encuentro, los participantes abordaron tres temas principales: la actualización del Catálogo de Medicamentos de la DAMAC, la creación del Padrón de Prescriptores y la conformación del Comité Técnico Consultivo de la institución.
Notas relacionadas
Coordinación entre sectores
En la actividad participaron representantes del Ministerio de Salud Pública, la DAMAC y la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL). También estuvieron presentes sociedades médicas especializadas y la Federación Centroamericana y del Caribe de Laboratorios Farmacéuticos (FEDEFARMA).
Durante el taller, el ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, destacó los avances en la plataforma tecnológica, las normas administrativas y el financiamiento. Asimismo, resaltó la importancia del FOMAC para fortalecer la sostenibilidad financiera del acceso a medicamentos de alto costo.
Por su parte, el director de la DAMAC, Carlos Sánchez Solimán, señaló que el país ha logrado avances en el financiamiento, la incorporación de nuevas tecnologías y la cobertura de pacientes.
No obstante, indicó que todavía existen desafíos. Entre ellos mencionó la cobertura universal, la eliminación de las listas de espera y la sostenibilidad de los programas.
Finalmente, la institución reafirmó su compromiso de continuar impulsando una gestión moderna y basada en evidencia científica. Además, busca garantizar que la población reciba medicamentos de alto costo de manera oportuna, bajo criterios de uso racional, calidad y sostenibilidad.
Te puede interesar
- Toronja y medicamentos: una combinación que puede poner en riesgo la salud
- Salud coordina acciones para reducir la mortalidad materna, infantil y neonatal
- Video: Inespre lleva abastos a bajo costo a Hato Mayor del Rey
- Río Partido sigue sin carretera de acceso pese a compromiso de Turismo
- Atención viajeros: JetBlue vuelve a aumentar el costo de las maletas