Leptospirosis, dengue y cólera: los riesgos para la salud después de las lluvias

Las lluvias intensas y las inundaciones no solo provocan daños materiales. También aumentan el riesgo de enfermedades e infecciones por el contacto con agua contaminada, la acumulación de basura y la proliferación de mosquitos.

Entre los principales problemas de salud asociados a estas condiciones figuran la leptospirosis, el dengue, la hepatitis A y las enfermedades diarreicas. Por esta razón, las autoridades sanitarias recomiendan adoptar medidas preventivas durante y después de las precipitaciones.

El ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, llamó a la población a evitar caminar descalza durante las lluvias para reducir el riesgo de leptospirosis.

Publicidad

¿Cuáles enfermedades pueden aparecer después de las lluvias?

1. Leptospirosis

Esta enfermedad bacteriana puede transmitirse por el contacto con agua o suelo contaminados con la orina de animales infectados, especialmente roedores. Entre sus síntomas están la fiebre, los escalofríos, el dolor de cabeza y los dolores musculares, particularmente en las pantorrillas.

2. Dengue, malaria, chikungunya y zika

Publicidad

La acumulación de agua favorece la reproducción de mosquitos transmisores de enfermedades. El dengue, la chikungunya y el zika están relacionados con el mosquito Aedes aegypti, mientras que la malaria se transmite mediante mosquitos del género Anopheles.

Por eso, es importante eliminar recipientes con agua acumulada y mantener limpios los alrededores de las viviendas.

3. Hepatitis A

Publicidad

La hepatitis A es una infección viral que se transmite principalmente al consumir agua o alimentos contaminados. Las inundaciones pueden aumentar el riesgo cuando afectan los sistemas de saneamiento y el suministro de agua potable.

4. Enfermedades diarreicas y cólera

El consumo de agua contaminada y alimentos expuestos a desechos puede provocar diarrea y otras infecciones intestinales. El cólera es una de ellas y puede causar deshidratación grave si no se trata oportunamente.

5. Tétanos

Las heridas, los cortes y las lesiones contaminadas con tierra o materiales sucios pueden facilitar la entrada de la bacteria que causa el tétanos. Después de una inundación, es importante limpiar las heridas y verificar si la vacunación está al día.

6. Sarna y pediculosis

Las condiciones de hacinamiento y las dificultades para mantener una higiene adecuada pueden favorecer la propagación de la sarna y los piojos. Estas afecciones suelen provocar picazón e irritación en la piel.

7. Enfermedades parasitarias

El consumo de agua no potable o alimentos contaminados puede facilitar la transmisión de parásitos como los causantes de la giardiasis y la ascariasis.

También la Influenza (A y B): Gripe estacional cuyos casos tienden a ir en aumento progresivo tras los temporales.

Rinovirus: El principal causante del resfriado común.

Virus Respiratorio Sincitial (VRS): Afecta de manera importante las vías respiratorias inferiores, especialmente en bebés y adultos mayores.

¿Cómo prevenir enfermedades después de una inundación?

Para reducir los riesgos, es importante evitar el contacto directo con aguas estancadas, lodo y charcos, ya que pueden contener aguas residuales, basura y microorganismos perjudiciales.

Entre las principales medidas de prevención se encuentran:

Evitar caminar descalzo: use botas y guantes si necesita transitar o limpiar zonas inundadas.

use botas y guantes si necesita transitar o limpiar zonas inundadas. Limpiar las heridas: lave con abundante agua limpia y jabón cualquier lesión que haya tenido contacto con agua contaminada.

lave con abundante agua limpia y jabón cualquier lesión que haya tenido contacto con agua contaminada. Consumir agua segura: beba agua embotellada, hervida o tratada adecuadamente.

beba agua embotellada, hervida o tratada adecuadamente. Cuidar los alimentos: evite consumir productos que hayan estado en contacto con aguas de inundación.

evite consumir productos que hayan estado en contacto con aguas de inundación. Eliminar criaderos de mosquitos: vacíe y tape los recipientes que acumulen agua alrededor de la vivienda.

vacíe y tape los recipientes que acumulen agua alrededor de la vivienda. Mantener la higiene: lávese las manos con agua segura y jabón, especialmente antes de comer y preparar alimentos.

Si presenta fiebre, dolores musculares, diarrea persistente u otros síntomas después de entrar en contacto con agua de inundación, busque atención médica. La evaluación temprana ayuda a identificar posibles infecciones y recibir el tratamiento adecuado.