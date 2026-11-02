CODOPSI inaugura Congreso Internacional de Psicología 2026

Resumen
Puntos clave
Preguntas frecuentes
Contenido generado con inteligencia artificial a partir de esta noticia. Puede contener errores.
Santo Domingo, RD.-El Colegio Dominicano de Psicólogos (CODOPSI) dejó inaugurado este viernes 30 de octubre el Congreso Internacional de Psicología 2026, bajo el lema “Conexiones: Psicología Aplicada desde una Perspectiva Multidisciplinaria”, un importante encuentro académico que reunió a profesionales, investigadores, docentes y estudiantes para promover el intercambio de conocimientos y la actualización en el ejercicio de la psicología.
La jornada inaugural se desarrolló en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), con un programa que incluyó actos protocolares, intervenciones de autoridades académicas y gremiales, reconocimientos y espacios de reflexión sobre los desafíos actuales de la disciplina.
En el acto participaron el rector de la UASD, doctor Jorge Asjana David; la decana de la Facultad de Humanidades, doctora Ana Jacqueline Ureña, y el presidente del CODOPSI, Miguel Víctor Lora, quien pronunció las palabras centrales del congreso.
Palabras del pesidente
Presidente de CODOPSI expresa agradecimiento y reafirma su compromiso con la educación continuada
Durante su intervención, el presidente del CODOPSI agradeció a todas las personas, colaboradores e instituciones que hicieron posible la realización del congreso, al que definió como «un sueño hecho realidad».
Asimismo, expresó su reconocimiento por el excelente rol desempeñado por los miembros de la directiva nacional, destacando sus aportes y compromiso para materializar este importante encuentro académico. Lora explicó que la educación continuada es una herramienta vital que garantiza la mejora continua de los servicios clínicos en psicología a través de la calidad profesional.
Notas relacionadas
Como parte de esta primera jornada también se presentó una semblanza del doctor Enerio Rodríguez Arias, seguida de la develación de su fotografía y un homenaje en reconocimiento a sus aportes.
Uno de los momentos más destacados de la agenda fue el panel central interdisciplinario, moderado por la doctora Angelina Sosa Lovera, con la participación de los doctores Ángel Almánzar y Marisol Taveras Ulerio, así como de las maestras Wendy Alba y Zoraida de León Rosario.
El panel propició el intercambio de experiencias y perspectivas desde distintas especialidades, mediante intervenciones y rondas de preguntas orientadas a generar propuestas y reflexiones sobre la aplicación de la psicología en diversos ámbitos.
La jornada inaugural concluyó con los reconocimientos a los panelistas, las reflexiones finales y los agradecimientos del comité organizador, dando paso a la continuidad del programa académico previsto para este sábado 31 de octubre.
Te puede interesar
- Propuesta de diputada para regularizar documentos provoca revuelo en el Congreso
- Congreso reúne a especialistas para abordar avances de la cirugía cardiovascular
- RD fortalece su presencia internacional en el congreso RECLA 2026 en México
- Resultados Leidsa: Números ganadores 08 de noviembre 2026
- Abinader inaugura 33 oficinas públicas y anuncia obras millonarias en Bonao