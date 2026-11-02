CODOPSI inaugura Congreso Internacional de Psicología 2026

Santo Domingo, RD.-El Colegio Dominicano de Psicólogos (CODOPSI) dejó inaugurado este viernes 30 de octubre el Congreso Internacional de Psicología 2026, bajo el lema “Conexiones: Psicología Aplicada desde una Perspectiva Multidisciplinaria”, un importante encuentro académico que reunió a profesionales, investigadores, docentes y estudiantes para promover el intercambio de conocimientos y la actualización en el ejercicio de la psicología.

La jornada inaugural se desarrolló en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), con un programa que incluyó actos protocolares, intervenciones de autoridades académicas y gremiales, reconocimientos y espacios de reflexión sobre los desafíos actuales de la disciplina.

En el acto participaron el rector de la UASD, doctor Jorge Asjana David; la decana de la Facultad de Humanidades, doctora Ana Jacqueline Ureña, y el presidente del CODOPSI, Miguel Víctor Lora, quien pronunció las palabras centrales del congreso.

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Palabras del pesidente

Presidente de CODOPSI expresa agradecimiento y reafirma su compromiso con la educación continuada

Durante su intervención, el presidente del CODOPSI agradeció a todas las personas, colaboradores e instituciones que hicieron posible la realización del congreso, al que definió como «un sueño hecho realidad».

Asimismo, expresó su reconocimiento por el excelente rol desempeñado por los miembros de la directiva nacional, destacando sus aportes y compromiso para materializar este importante encuentro académico. Lora explicó que la educación continuada es una herramienta vital que garantiza la mejora continua de los servicios clínicos en psicología a través de la calidad profesional.