Cinco hábitos que ayudan a reducir el riesgo de cáncer

Santo Domingo, RD.- Pequeños cambios en la alimentación y el estilo de vida, junto con las pruebas médicas preventivas, pueden contribuir a reducir el riesgo de desarrollar determinados tipos de cáncer.

A pesar de que no hay una fórmula exacta de evitar por completo esta enfermedad, la evidencia científica demuestra que modificar ciertos hábitos puede marcar una diferencia importante en la salud a largo plazo.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que entre el 30 % y el 50 % de los casos de cáncer podrían prevenirse mediante la reducción de factores de riesgo conocidos y la aplicación de estrategias de prevención eficaces.

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Por eso, te traemos un lista de cinco pequeñas hábitos que te ayudarán a reducir tus riesgos de desarrollar la enfermedad y te ayudan a cuidar tu salud.

1. No fumar, tomar café ni otras bebidas a temperaturas muy calientes

No fumar sigue siendo la medida preventiva más efectiva. El café, el té y otras infusiones no necesitan consumirse a temperaturas extremas para disfrutarse. La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), organismo especializado de la OMS, clasifica las bebidas consumidas a temperaturas superiores a 65 °C como probablemente carcinógenas para los seres humanos, debido a su relación con el cáncer de esófago.

El riesgo se relaciona con la temperatura, no con el café en sí. Esperar unos minutos antes de beber puede ayudar a evitar la exposición repetida al calor excesivo.

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2. Reduce el consumo de bebidas alcohólicas

Aunque muchas personas consideran que una copa de vino es inofensiva, la evidencia científica demuestra que el alcohol aumenta el riesgo de desarrollar al menos siete tipos de cáncer: boca, faringe, laringe, esófago, hígado, colon y recto, y mama.

La OMS explica que el etanol y el acetaldehído, sustancia que se produce cuando el organismo metaboliza el alcohol, pueden dañar el ADN y favorecer el desarrollo de tumores. El riesgo varía según el tipo de cáncer y la cantidad consumida, pero reducir el consumo o evitarlo contribuye a disminuirlo.

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3. Hazte las pruebas de detección del cáncer colorrectal

No tener molestias digestivas no significa que el colon esté libre de lesiones precancerosas.

De acuerdo con la Sociedad Americana contra el Cáncer, las personas con riesgo promedio deben comenzar las pruebas de detección a los 45 años.

Entre las alternativas disponibles están las pruebas de heces y la colonoscopia, que permite examinar el interior del colon y extirpar determinados pólipos antes de que evolucionen a cáncer. Si una prueba de heces resulta positiva, generalmente es necesario realizar una colonoscopia para completar la evaluación. Quienes tienen antecedentes familiares u otros factores de riesgo pueden necesitar comenzar antes, según la indicación médica.

4. Limita el consumo de jamón, salchichas y otras carnes procesadas

El jamón, el tocino, los embutidos, las salchichas y el chorizo forman parte de un grupo de alimentos que conviene consumir con moderación. La IARC clasifica las carnes procesadas como carcinógenas para los seres humanos, debido a la evidencia suficiente de que su consumo causa cáncer colorrectal.

Según la evaluación de la agencia, consumir diariamente 50 gramos de carne procesada se asocia con un incremento aproximado del 18 % en el riesgo relativo de desarrollar este cáncer. Esto no significa que una persona que consuma estos productos vaya a enfermar, sino que el riesgo aumenta con la exposición. Una medida práctica es reservarlos para ocasiones puntuales y preferir alimentos frescos con mayor frecuencia.

5. Protector solar diario

Se recomienda usar protección solar no solo en la playa. Diversos estudios confirman que quienes se colocan protección solar en la cara, el cuello, brazos y manos tuvieron la mitad de casos de melanoma, el cáncer de piel más peligroso, frente a quienes lo usaban de vez en cuando. Los especialistas llaman a revisar sus lunares: si uno cambia de forma, color o tamaño.