El calvario de los pacientes para recibir medicamentos de alto costo

Esperar la autorización no garantiza recibir el medicamento

Uno de los principales problemas que describe Pérez es la diferencia entre obtener la aprobación del tratamiento y encontrar el medicamento disponible para su aplicación.

La paciente explicó que su solicitud fue aprobada a finales de abril de 2026, pero no pudo comenzar a recibir el fármaco de inmediato porque no estaba disponible en la farmacia del centro donde se atiende.

Aunque realizaba llamadas semanales para conocer el estado de su solicitud, asegura que durante meses recibió respuestas relacionadas con la cantidad de pacientes que esperaban por los medicamentos.

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Según su testimonio, le indicaban que debía aguardar su turno, sin ofrecerle una fecha precisa para recibir el tratamiento.

«Estaba autorizado, pero no estaba disponible», explicó al referirse a las dificultades que encontró después de recibir la aprobación. Mensajes enviados a Alto Costo para saber si ya estaba el medicamento.

Gastos que superaron el millón de pesos

El impacto económico de la espera fue considerable. Pérez estima que durante ese período gastó más de un millón de pesos, una cantidad que, según su relato, se acercó a los dos millones al sumar los medicamentos, los traslados, la alimentación y otros gastos relacionados con su atención.

La paciente explicó que tuvo que reunir dinero con ayuda de sus familiares para comprar las dosis que necesitaba.

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La falta de medicamentos interrumpe el tratamiento

Pérez explicó que el medicamento para su tumor pulmonar es de aplicación mensual y de uso continuo, según las indicaciones de su médico.

Sin embargo, la falta de disponibilidad le ha impedido mantener la regularidad del tratamiento. La paciente relató que ha pasado períodos sin recibir la dosis correspondiente porque el medicamento no llega a la farmacia.

Esta situación también le genera preocupación por las posibles consecuencias para su salud.

«A veces me da temor porque, si duro dos o tres meses sin que llegue, me asusto», manifestó.

La paciente indicó que en ocasiones siente molestias en un costado, aunque no puede asegurar si están relacionadas con la interrupción del tratamiento o con otra causa.

Un proceso que exige documentos y seguimiento constante

Para solicitar los medicamentos de alto costo, Pérez explicó que tuvo que entregar documentos como la receta del oncólogo, el diagnóstico y otros requisitos médicos.

Después de recibir el expediente, le proporcionaron un código QR para consultar el estado de la solicitud.

Aunque utilizaba esta herramienta, también llamaba con frecuencia para obtener información, porque el sistema no siempre le ofrecía la respuesta que esperaba.

La paciente agregó que debe renovar la autorización periódicamente, según la cantidad de dosis aprobadas. En su caso, explicó que las autorizaciones se realizan por grupos de cuatro dosis y que debe iniciar la renovación cuando le queda una.