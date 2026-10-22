El calvario de los pacientes para recibir medicamentos de alto costo

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Las largas esperas para recibir medicamentos de alto costo representan una carga económica y emocional para pacientes que dependen de estos tratamientos para controlar enfermedades graves. El caso de Ana Pérez evidencia las dificultades que enfrentan algunas personas para acceder a tiempo a los fármacos que necesitan.
Pérez, diagnosticada con un tumor carcinoide en los pulmones, asegura que tuvo que esperar entre 10 y 12 meses para recibir el medicamento a través del Programa de Medicamentos de Alto Costo, pese a que había iniciado el proceso de solicitud en 2025.
Durante ese tiempo, la paciente tuvo que comprar el tratamiento con recursos propios para no interrumpir su atención médica. Según relató, cada dosis le costaba entre 95,000 y 100,000 pesos, una suma difícil de reunir para una familia de escasos recursos.
«Todo ese dinero tuvimos que reunirlo para buscar y comprar esos medicamentos. Mi familia no me quiere dejar morir», expresó al describir el esfuerzo económico que implicó sostener su tratamiento.
Notas relacionadas
Esperar la autorización no garantiza recibir el medicamento
Uno de los principales problemas que describe Pérez es la diferencia entre obtener la aprobación del tratamiento y encontrar el medicamento disponible para su aplicación.
La paciente explicó que su solicitud fue aprobada a finales de abril de 2026, pero no pudo comenzar a recibir el fármaco de inmediato porque no estaba disponible en la farmacia del centro donde se atiende.
Aunque realizaba llamadas semanales para conocer el estado de su solicitud, asegura que durante meses recibió respuestas relacionadas con la cantidad de pacientes que esperaban por los medicamentos.
Según su testimonio, le indicaban que debía aguardar su turno, sin ofrecerle una fecha precisa para recibir el tratamiento.
«Estaba autorizado, pero no estaba disponible», explicó al referirse a las dificultades que encontró después de recibir la aprobación.
Gastos que superaron el millón de pesos
El impacto económico de la espera fue considerable. Pérez estima que durante ese período gastó más de un millón de pesos, una cantidad que, según su relato, se acercó a los dos millones al sumar los medicamentos, los traslados, la alimentación y otros gastos relacionados con su atención.
La paciente explicó que tuvo que reunir dinero con ayuda de sus familiares para comprar las dosis que necesitaba.
La falta de medicamentos interrumpe el tratamiento
Pérez explicó que el medicamento para su tumor pulmonar es de aplicación mensual y de uso continuo, según las indicaciones de su médico.
Sin embargo, la falta de disponibilidad le ha impedido mantener la regularidad del tratamiento. La paciente relató que ha pasado períodos sin recibir la dosis correspondiente porque el medicamento no llega a la farmacia.
Esta situación también le genera preocupación por las posibles consecuencias para su salud.
«A veces me da temor porque, si duro dos o tres meses sin que llegue, me asusto», manifestó.
La paciente indicó que en ocasiones siente molestias en un costado, aunque no puede asegurar si están relacionadas con la interrupción del tratamiento o con otra causa.
Un proceso que exige documentos y seguimiento constante
Para solicitar los medicamentos de alto costo, Pérez explicó que tuvo que entregar documentos como la receta del oncólogo, el diagnóstico y otros requisitos médicos.
Después de recibir el expediente, le proporcionaron un código QR para consultar el estado de la solicitud.
Aunque utilizaba esta herramienta, también llamaba con frecuencia para obtener información, porque el sistema no siempre le ofrecía la respuesta que esperaba.
La paciente agregó que debe renovar la autorización periódicamente, según la cantidad de dosis aprobadas. En su caso, explicó que las autorizaciones se realizan por grupos de cuatro dosis y que debe iniciar la renovación cuando le queda una.
Piden mejorar la entrega de medicamentos de alto costo
Pérez considera que mejorar los tiempos de respuesta y garantizar la disponibilidad de los medicamentos podría beneficiar a numerosos pacientes que enfrentan enfermedades graves.
A su juicio, recibir los tratamientos a tiempo puede ayudar a controlar las enfermedades y prolongar la vida de quienes dependen de ellos.
También expresó preocupación por otros pacientes que, según afirma, no logran esperar el tiempo necesario para recibir sus medicamentos.
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