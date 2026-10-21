Beneficios de dejar de cenar o reducir la hora

Santo Domingo, RD.- Dejar de cenar o mover el horario de la última ingesta provoca cambios metabólicos, hormonales y de energía inmediatos en el organismo.

Con esta práctica se mejorar el aprovechamiento de las reservas de energía del organismo y reduce la sensación de hambre, sin la necesidad de alterar la cantidad total de calorías ingeridas a lo largo del día.

Al pasar varias horas sin alimento, el cuerpo empieza a consumir glucógeno hepático y recurre a las grasas para mantener sus funciones básicas, así lo determinan varios estudios científicos.

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Un estudio publicado en JAMA Medicine evaluó una ventana de alimentación temprana (de 7:00 a. m. a 3:00 p. m.), omitir la cena, ayuda a reducir los niveles de insulina en ayunas y una notable mejoría en la presión arterial.

Optimizar los niveles de glucosa

Mientras investigadores de la Universidad de Granada confirmaron que evitar la cena optimiza los niveles de glucosa nocturna, especialmente en personas con sobrepeso u obesidad.

Otros estudios determinaron que, según la energía que necesita tu cuerpo, activará los mecanismos necesarios para satisfacer el requerimiento y esto lo hace a corto y a largo plazo.

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De ahí que, la grelina (homona del hambre), se adata y con el paso de los días, enviará la señal de hambre con menor frecuencia al hipotálamo en el cerebro, por lo que esta glándula recurrirá a reservas de energía para compensar la falta.

Cuando cenas antes o no cena alineas la ingesta con el ciclo luz‑oscuridad, y tu sistema hormonal baja el ruido nocturno, por lo que las hormonas, melatonina, insulina y cortisol dejan de chocar, y el cuerpo separa mejor los tiempos de comer y reparar.

Beneficios

Ayuda a reducir la ingesta total de calorías del día, facilitando la pérdida de peso, siempre que no se compensa comiendo más en las comidas previas.

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Mejora la glucosa nocturna

En personas con sobrepeso u obesidad evitar la comida de noche puede optimizar los niveles de glucosa y el manejo de la insulina durante la noche.

Descanso digestivo

Suprimir la comida nocturna puede evitar la pesadez estomacal y mejorar el reposo del sistema digestivo por lo que a su vez pueden descansar mejor.

Menos “niebla mental” y más foco en las primeras horas de la mañana. El humor también se estabiliza, porque el sueño profundo regula señales de estrés y apetito más fieles.

En fin, la mente rinde más cuando el estómago descansa.