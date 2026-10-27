Alimentos que te mantienen joven y con más energía

Santo Domingo, RD.- Una alimentación bien pensada puede aportar al cuerpo los nutrientes que necesita e incluso para reducir el envejecimiento.

El secreto está en la naturaleza, ya que ésta tiene respuestas hasta para los malos amores.

Es por eso que, CDN te trae una lista de alimentos naturales a los que puedes recurrir para aumentar el colágeno natural, verte más joven y evitar la gastadera de dinero en cremas.

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Al agregar estos alimentos a la ingesta diaria ayuda al cuerpo a reparar cartílagos y producir su propio colágeno de forma natural.

La clara de huevo: aportan nutrientes claves para reparar los tejidos y ayudar el cuerpo a fabricar colágeno nuevo.

Caldos de hueso y guiso de patas de pollo: Ricos en colágeno, concentran nutrientes básicos para regenerar las rodillas y articulaciones adoloridas.

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El pescado: aporta colágeno fácil de absorber y grasas buenas para rejuvenecer la piel desde adentro.

La gelatina: colágeno que va directo a los huesos y articulaciones para reducir dolores devolverle la firmeza a la piel.

El limón aporta la vitamina C natural que el cuerpo necesita a diario para fijar y aprovechar todo el colágeno.