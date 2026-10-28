Alimentos que debes evitar para bajar de peso

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Santo Domingo, RD.– Bajar de peso de manera saludable requiere constancia, cambios en los hábitos alimenticios y actividad física. Sin embargo, alcanzar este objetivo no significa renunciar a todos los alimentos favoritos, sino aprender a elegir mejor qué comer, controlar las porciones y moderar el consumo de productos con alto contenido calórico, azúcares añadidos y grasas poco saludables.
Algunos alimentos y bebidas pueden dificultar la pérdida de peso, especialmente si aportan muchas calorías y pocos nutrientes esenciales.
Por ello, las recomendaciones nutricionales suelen enfocarse en reducir el consumo de productos ultraprocesados y favorecer una alimentación equilibrada.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), una alimentación saludable debe basarse en la variedad, el equilibrio y la moderación, con especial atención al consumo de azúcares libres, grasas poco saludables y sal.
- Pizza con exceso de ingredientes
Aunque es uno de los alimentos favoritos de muchas personas, la pizza puede aportar una cantidad considerable de calorías, especialmente cuando contiene abundante queso, embutidos, carnes procesadas y salsas grasas.
Esto no significa que deba eliminarse por completo de la dieta.
En cambio, puedes elegir porciones moderadas, incorporar vegetales y preferir ingredientes menos grasos.
- Bebidas azucaradas
Los refrescos, las bebidas energéticas azucaradas y otras bebidas con azúcar añadido pueden aumentar considerablemente la ingesta diaria de calorías sin producir la misma sensación de saciedad que muchos alimentos sólidos.
La Organización Mundial de la Salud advierte que el consumo elevado de azúcares libres contribuye al aumento de peso poco saludable.
- Pan blanco
El pan blanco se elabora con harina refinada, un proceso que reduce su contenido de fibra en comparación con los cereales integrales.
En grandes cantidades y sin acompañamientos nutritivos, puede resultar menos saciante que las alternativas integrales.
Una alternativa es elegir pan integral que aporte una mayor cantidad de fibra.
- Helados y postres azucarados
Los helados y otros postres pueden contener cantidades importantes de azúcares añadidos y grasas, lo que eleva su aporte calórico.
Consumirlos frecuentemente puede dificultar el control de la ingesta energética.
- Papas fritas
Las papas fritas suelen aportar muchas calorías en relación con el volumen de alimento, debido a la grasa que absorben durante la preparación.
Además, algunas presentaciones comerciales contienen cantidades elevadas de sodio. Su consumo frecuente puede desplazar alimentos más nutritivos dentro de la dieta.
Para una alternativa más saludable, se pueden preparar papas al horno o en una freidora de aire, utilizando una cantidad moderada de aceite.
- Jugos envasados
En su mayoría contienen azúcares añadidos y aportan una cantidad considerable de calorías.
Incluso los jugos de fruta sin azúcar añadido pueden contener azúcares libres y menos fibra que la fruta entera.
Por esta razón, la OMS recomienda limitar el consumo de estos azúcares y priorizar alimentos ricos en fibra.
- Cereales de desayuno azucarados
Algunos cereales comercializados para el desayuno contienen cantidades elevadas de azúcar añadido y están elaborados con harinas refinadas.
Su consumo, especialmente sin otros alimentos nutritivos, pueden aportar muchas calorías debido a la falta de fibra para favorecer la saciedad.
La mejor opción es elegir avena natural o cereales integrales con poco azúcar añadido, frutas, leche o yogur natural, según las necesidades de cada persona.
- Hamburguesas con alto contenido calórico
En este caso, depende del tamaño de la porción, el tipo de carne, el queso, las salsas y los acompañamientos.
Las versiones grandes, con abundantes salsas, queso adicional y papas fritas, pueden concentrar una cantidad elevada de calorías.
Una opción es optar por una porción moderada de proteína, vegetales frescos, una cantidad limitada de salsas y acompañamientos menos grasos.
- Embutidos y carnes procesadas
El jamón, las salchichas, el salami y otros productos cárnicos procesados pueden contener cantidades elevadas de sodio y grasas, dependiendo de su composición.
Aunque no todos presentan el mismo perfil nutricional, conviene moderar su consumo y alternarlos con fuentes de proteínas como pescado, huevos, legumbres y carnes frescas poco grasas.
También es importante recordar que reducir estos productos no solo puede contribuir a mejorar la calidad de la alimentación, sino que forma parte de las recomendaciones generales para cuidar la salud.
- Salsas comerciales
La mayonesa y otras salsas comerciales pueden aportar cantidades considerables de calorías, grasas o azúcares añadidos.
Notas relacionadas
El problema no está necesariamente en utilizar una salsa, sino en la cantidad que se agrega a las comidas. Varias cucharadas pueden incrementar significativamente el aporte calórico de un plato.
Una alternativa es revisar las etiquetas nutricionales, controlar las porciones y utilizar ingredientes como limón, especias, hierbas aromáticas o yogur natural para preparar aderezos.
Pequeños cambios que pueden marcar la diferencia
Perder peso de manera saludable no exige eliminar de golpe todos los alimentos que forman parte de la alimentación habitual. Lo importante es desarrollar hábitos sostenibles y ajustar las porciones y la frecuencia de consumo según las necesidades individuales.
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) señalan que el control del peso debe acompañarse de una alimentación saludable, actividad física regular, descanso suficiente y cambios que puedan mantenerse a largo plazo.
Entre las medidas que pueden ayudar a alcanzar este objetivo se encuentran beber más agua, aumentar el consumo de frutas y vegetales, elegir cereales integrales, moderar las bebidas azucaradas y realizar actividad física con regularidad.
Recuerda que, la clave no está en pasar hambre ni en seguir dietas extremas, sino en adoptar hábitos que favorezcan la salud y puedan mantenerse con el tiempo.
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