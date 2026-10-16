Alimentación después de los 40 años para mantener la energía y el bienestar

Santo Domingo, RD.- A partir de los 40 años, mantener una alimentación equilibrada y adoptar hábitos saludables se convierte en una prioridad para conservar la energía, favorecer el buen funcionamiento del organismo y prevenir enfermedades.

Es por ello que, en esta etapa de la vida, prestar atención a los alimentos que consumimos, la actividad física y la calidad del descanso puede contribuir a mejorar la calidad de vida.

Es que a partir de los 40 años las necesidades nutricionales varían según el sexo, el nivel de actividad física y las condiciones de salud de cada persona. Ante esta realidad, una dieta balanceada debe incluir, proteínas y grasas saludables, frutas, vegetales y cereales integrales.

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Estos alimentos aportan los nutrientes necesarios para mantener las funciones del organismo y fortalecer el sistema inmunológico.

Controlar las calorías y elegir mejor los alimentos

La cantidad de calorías que necesita una persona después de los 40 años depende, entre otros factores, de su actividad física.

En el presente artículo, recordamos que las mujeres activas pueden requerir entre 2,000 y 2,200 calorías diarias, mientras que los hombres pueden necesitar entre 2,400 y 2,800. En personas sedentarias, estas necesidades suelen ser menores.

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De aquí la importancia de vigilar las porciones, reducir el consumo de alimentos con muchas calorías y pocos nutrientes, conocidos como calorías vacías.

Huir de las de comidas rápidas, golosinas y productos de pastelería. También conviene limitar las grasas saturadas y evitar las grasas trans.

Priorizar opciones saludables como el aguacate, los frutos secos y otros alimentos que favorecen la salud cardiovascular.

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Asimismo, moderar el consumo de sal y azúcar, especialmente para quienes necesitan controlar la presión arterial o los niveles de glucosa en la sangre.

La alimentación debe adaptarse a las necesidades individuales, por lo que resulta conveniente consultar con un profesional de la salud para recibir orientación nutricional.