¡Alerta! Nueva York confirma primera muerte por sarampión en tres décadas

EE.UU.- Estados Unidos enfrenta un brote de la enfermedad en 35 años, con 4,834 casos reportados en 47 estados hasta el 29 de octubre.

Un niño falleció en el condado de Lewis, al norte del estado de Nueva York, tras contraer sarampión, en lo que representa la primera muerte por esta enfermedad en ese territorio en tres décadas, informaron las autoridades.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, expresó su pesar por el fallecimiento del menor y manifestó su solidaridad con los familiares afectados por la pérdida.

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«Me entristece saber que un niño del condado de Lewis ha muerto después de contraer el sarampión», expresó Hochul en un comunicado oficial.

La funcionaria, integrante del Partido Demócrata, también cuestionó las políticas sanitarias de la administración del presidente Donald Trump, al considerar que representan un retroceso en los avances alcanzados durante décadas para prevenir enfermedades mediante la vacunación.

«Es un devastador recordatorio de lo que está en juego cuando Washington erosiona deliberadamente décadas de progreso en la protección de los estadounidenses de enfermedades prevenibles», afirmó.

Aumento de casos en Estados Unidos

El fallecimiento ocurre en medio de un repunte de sarampión que mantiene en alerta a las autoridades sanitarias estadounidenses. Hasta el 29 de octubre, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) habían contabilizado 4,834 casos en 47 estados.

Estas cifras convierten el actual brote en el peor registrado en Estados Unidos en los últimos 35 años, una situación que ha reavivado las preocupaciones sobre la cobertura de vacunación y el aumento del escepticismo frente a las inmunizaciones.