Actitudes que revelan baja inteligencia emocional

Santo Domingo, RD.- Pequeños gestos que se repiten en la vida cotidiana, como rechazar opiniones diferentes, negarse a reconocer los errores o reaccionar impulsivamente, pueden afectar las relaciones personales y limitar la capacidad de aprender.

La psicología estudia cómo estas conductas se relacionan con la flexibilidad cognitiva, la regulación emocional y la humildad intelectual, cualidades que favorecen el aprendizaje y la convivencia.

No aceptan opiniones diferentes

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Las personas que rechazan sistemáticamente las opiniones contrarias pueden mostrar rigidez en su forma de pensar. En cambio, reconocer que existen diferentes puntos de vista permite analizar nuevas ideas y reconsiderar las propias.

Una revisión científica publicada en Nature Reviews Psychology en 2022 destaca la importancia de la humildad intelectual, entendida como la capacidad de reconocer las limitaciones del propio conocimiento y de las creencias. Esta cualidad favorece una actitud más abierta ante las opiniones ajenas.

Creen que ya lo saben todo

Por el contrario, quienes reconocen que su conocimiento es limitado suelen estar más dispuestos a escuchar argumentos y reconsiderar sus posiciones. La verdadera sabiduría no consiste en tener todas las respuestas, sino también en mantener la curiosidad y la disposición a seguir aprendiendo.

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No saben escuchar

Escuchar con atención es una habilidad importante para comprender a los demás y mantener relaciones saludables. Quienes monopolizan las conversaciones y desestiman las opiniones ajenas pueden dificultar el diálogo y mostrar poca consideración por otras perspectivas.

La investigación sobre la humildad intelectual relaciona esta cualidad con una mayor apertura a los argumentos de otras personas y una mejor disposición para participar en desacuerdos constructivos.

Actúan sin pensar

La impulsividad puede llevar a tomar decisiones precipitadas sin valorar adecuadamente sus consecuencias. Cuando una persona responde de inmediato ante una situación difícil, corre el riesgo de cometer errores que podría evitar si se detuviera a reflexionar.

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Desarrollar la capacidad de hacer una pausa, evaluar las alternativas y considerar los posibles resultados ayuda a tomar decisiones más conscientes.

No aceptan las críticas

Quienes interpretan cualquier crítica como un ataque personal pueden reaccionar a la defensiva, en lugar de examinar si existe algo que puedan mejorar.

En cambio, las personas con una mayor disposición a reconocer sus limitaciones pueden distinguir entre los comentarios destructivos y las observaciones constructivas. Crecer emocionalmente exige humildad y voluntad de corregir los errores.

Se rinden ante los desafíos

Ante la primera dificultad, algunas personas prefieren abandonar, quejarse o responsabilizar a los demás, en lugar de buscar alternativas.

Sin embargo, afrontar los desafíos permite desarrollar estrategias para resolver problemas y aprender de la experiencia. Persistir no significa ignorar las dificultades, sino evaluar qué puede hacerse de otra manera y cuándo es necesario cambiar de estrategia.

Se resisten al cambio

Aferrarse a las mismas ideas y comportamientos, incluso cuando las circunstancias demuestran que no funcionan, puede limitar la capacidad de adaptación.

La flexibilidad cognitiva es la capacidad de ajustar los pensamientos y las conductas ante nuevas situaciones o información. Una revisión publicada en Nature Reviews Neuroscience en 2021 explica los mecanismos cognitivos y cerebrales que intervienen en esta habilidad. Nature

Cambiar de opinión cuando aparecen mejores argumentos no es una señal de debilidad, sino una muestra de disposición para aprender.

Pierden el control emocional

Reaccionar con ira ante cualquier contratiempo puede afectar las relaciones personales y dificultar la resolución de conflictos.

La regulación emocional permite manejar las respuestas ante situaciones difíciles y elegir cómo actuar, en lugar de reaccionar automáticamente. No significa reprimir los sentimientos, sino aprender a reconocerlos y expresarlos de forma adecuada.

Repiten los mismos errores

Equivocarse es parte natural de la experiencia humana. Sin embargo, repetir una conducta perjudicial sin analizar sus causas puede impedir que una persona encuentre soluciones diferentes.

Aprender de los errores requiere identificar qué salió mal, reconocer la propia responsabilidad cuando corresponda y modificar las estrategias utilizadas. El aprendizaje se fortalece cuando la experiencia se convierte en una oportunidad para mejorar.