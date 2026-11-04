Salud coordina acciones para reducir la mortalidad materna, infantil y neonatal

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Santo Domingo, RD.- El Ministerio de Salud realizó una reunión de coordinación estratégica con representantes de organismos internacionales, agencias de cooperación y autoridades del sector salud, para establecer una agenda conjunta que permita acelerar la reducción de la mortalidad materna, infantil y neonatal en la República Dominicana.
En la reunión, encabezada por el ministro de Salud, Víctor Atallah, se abordaron las principales brechas que enfrenta el sistema sanitario en la atención de las mujeres embarazadas, los recién nacidos y los niños, así como las oportunidades de cooperación técnica y financiera para fortalecer la respuesta nacional.
Pese a la ampliación de la cobertura
Durante su intervención, Atallah señaló que, aunque el país ha ampliado la cobertura de los servicios, fortalecido la Atención Primaria y mejorado la infraestructura sanitaria, todavía persisten brechas que requieren atención.
“No basta con que los servicios de salud estén disponibles; necesitamos que sean accesibles, oportunos, seguros y de calidad”, expresó el ministro, al referirse a la necesidad de garantizar atención adecuada durante el embarazo, el parto, el puerperio y el período neonatal.
Entre las acciones que se busca fortalecer están la identificación temprana de embarazos de riesgo, el seguimiento a las mujeres embarazadas, la atención de emergencias durante el parto y el cuidado de los recién nacidos.
Establecer compromisos concretos
Atallah también destacó la importancia de que las instituciones participantes establezcan compromisos concretos para avanzar en este propósito.
“Esta reunión no debe ser solamente un espacio de intercambio de información, sino una oportunidad para tomar decisiones, identificar necesidades prioritarias y establecer compromisos concretos”, manifestó.
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La jornada, coordinada por el Viceministerio de Salud Colectiva, incluyó la presentación de la Estrategia Nacional para Acelerar la Reducción de la Mortalidad Materna y un espacio de diálogo para identificar necesidades y oportunidades de cooperación.
Durante su intervención, Elisa Prieto, representante de la OPS/OMS valoró la iniciativa del Ministerio de Salud y destacó la importancia de fortalecer la atención primaria, los recursos humanos y los sistemas de información para avanzar en la reducción de la mortalidad materna, infantil y neonatal.
“Es un espacio que es muy importante para fortalecer la atención primaria de salud. Creo que los recursos humanos, los sistemas de información y el registro nominal que están implementando son aspectos importantes que pueden contribuir a mejorar muchas cosas”, expresó.
Como parte de los resultados esperados, se contempla definir una agenda de trabajo con acciones, responsables, plazos e indicadores para dar seguimiento a los compromisos asumidos.
En la reunión participaron representantes de organismos internacionales y agencias de cooperación, entre ellos la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS), UNICEF, UNFPA, PNUD, CDC, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Programa Mundial de Alimentos (PMA) y FAO.
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