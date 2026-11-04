Salud coordina acciones para reducir la mortalidad materna, infantil y neonatal

Santo Domingo, RD.- El Ministerio de Salud realizó una reunión de coordinación estratégica con representantes de organismos internacionales, agencias de cooperación y autoridades del sector salud, para establecer una agenda conjunta que permita acelerar la reducción de la mortalidad materna, infantil y neonatal en la República Dominicana.

En la reunión, encabezada por el ministro de Salud, Víctor Atallah, se abordaron las principales brechas que enfrenta el sistema sanitario en la atención de las mujeres embarazadas, los recién nacidos y los niños, así como las oportunidades de cooperación técnica y financiera para fortalecer la respuesta nacional.

Pese a la ampliación de la cobertura

Durante su intervención, Atallah señaló que, aunque el país ha ampliado la cobertura de los servicios, fortalecido la Atención Primaria y mejorado la infraestructura sanitaria, todavía persisten brechas que requieren atención.

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“No basta con que los servicios de salud estén disponibles; necesitamos que sean accesibles, oportunos, seguros y de calidad”, expresó el ministro, al referirse a la necesidad de garantizar atención adecuada durante el embarazo, el parto, el puerperio y el período neonatal.

Entre las acciones que se busca fortalecer están la identificación temprana de embarazos de riesgo, el seguimiento a las mujeres embarazadas, la atención de emergencias durante el parto y el cuidado de los recién nacidos.

Establecer compromisos concretos

Atallah también destacó la importancia de que las instituciones participantes establezcan compromisos concretos para avanzar en este propósito.

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“Esta reunión no debe ser solamente un espacio de intercambio de información, sino una oportunidad para tomar decisiones, identificar necesidades prioritarias y establecer compromisos concretos”, manifestó.