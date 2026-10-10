Sabana de la Mar alerta por carreras clandestinas y poca vigilancia policial

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Preocupan carreras clandestinas y falta de vigilancia en Sabana de la Mar
Sabana de la Mar, Hato Mayor.— La preocupación aumenta entre residentes de este municipio ante las denuncias sobre la realización de carreras clandestinas de motocicletas, la presunta falta de patrullaje preventivo y la ocurrencia de hechos delincuenciales que afectan la tranquilidad de las comunidades.
De acuerdo con las inquietudes expresadas por comunitarios, diversas calles estarían siendo utilizadas por jóvenes para realizar competencias ilegales, exponiendo al peligro tanto a quienes participan en estas prácticas como a peatones, conductores y familias que transitan por las vías públicas.
Los denunciantes consideran que esta situación requiere una respuesta más firme y efectiva por parte de las autoridades responsables de garantizar la seguridad ciudadana. Asimismo, cuestionan la efectividad de la vigilancia preventiva y entienden que es necesario revisar las estrategias implementadas para enfrentar los problemas que afectan al municipio.
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Ante este panorama, sectores de la comunidad consideran oportuno que los organismos superiores de la Policía Nacional evalúen las condiciones de seguridad en Sabana de la Mar, así como los resultados de la gestión preventiva que se desarrolla en la demarcación, con el propósito de determinar las medidas necesarias para mejorar la respuesta policial.
Los residentes entienden que la ciudadanía merece una presencia policial activa, supervisión constante y acciones concretas frente a las carreras clandestinas y los hechos delictivos. La tranquilidad de una comunidad no puede depender únicamente de las denuncias de sus habitantes, sino también de una respuesta institucional oportuna.
Por ello, hacen un llamado a la dirección de la Policía Nacional para que preste atención a la situación que describen los comunitarios de Sabana de la Mar y disponga una evaluación de las medidas de seguridad, a fin de garantizar mayor vigilancia, prevención y confianza entre la población.
La seguridad ciudadana continúa siendo una de las principales demandas de los residentes, quienes esperan respuestas concretas que se traduzcan en calles más seguras y una mayor tranquilidad para todos.
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