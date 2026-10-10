Sabana de la Mar alerta por carreras clandestinas y poca vigilancia policial

Sabana de la Mar, Hato Mayor.— La preocupación aumenta entre residentes de este municipio ante las denuncias sobre la realización de carreras clandestinas de motocicletas, la presunta falta de patrullaje preventivo y la ocurrencia de hechos delincuenciales que afectan la tranquilidad de las comunidades.

De acuerdo con las inquietudes expresadas por comunitarios, diversas calles estarían siendo utilizadas por jóvenes para realizar competencias ilegales, exponiendo al peligro tanto a quienes participan en estas prácticas como a peatones, conductores y familias que transitan por las vías públicas.

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Los denunciantes consideran que esta situación requiere una respuesta más firme y efectiva por parte de las autoridades responsables de garantizar la seguridad ciudadana. Asimismo, cuestionan la efectividad de la vigilancia preventiva y entienden que es necesario revisar las estrategias implementadas para enfrentar los problemas que afectan al municipio.