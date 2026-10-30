Rusia atrae extranjeros con bonos de hasta US$13,000 y ofertas militares

Empleos civiles también aparecen en las convocatorias

Las oportunidades de contratación en Rusia incluyen puestos que no están relacionados inicialmente con el servicio militar. En redes sociales circulan anuncios para trabajar en tiendas de alimentos, fábricas, almacenes y proyectos de construcción.

Una de las propuestas difundidas en Facebook está dirigida a personas residentes en Cuba y ofrece empleo en un establecimiento de venta de alimentos. La remuneración anunciada es de 4,000 rublos diarios.

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Al consultar sobre las condiciones mediante WhatsApp, el anunciante indicó que el contrato tendría una duración de un año, con posibilidad de renovación. También señaló que los trabajadores recibirían documentos migratorios para permanecer legalmente en territorio ruso.

Otra convocatoria aparece en TikTok, promovida por la agencia Altair Facility Management. Esta ofrece vacantes para operarios de fábricas, trabajadores generales y ayudantes en almacenes y construcciones.

Para solicitar una de estas plazas, los interesados deben presentar pasaporte, documento de identidad, currículum y una certificación de experiencia laboral. El proceso también contempla un pago de 10,000 riyales cataríes (QAR) por parte del candidato.

La cantidad se distribuye en tres cuotas: 2,500 QAR por el registro, 3,500 QAR al formalizar el contrato y 4,000 QAR después de obtener el visado. Este dinero representa un costo para el solicitante y no un ingreso por el trabajo.

Requisitos para incorporarse a las Fuerzas Armadas

La convocatoria de servicio militar establece que los aspirantes extranjeros deben tener entre 20 y 55 años. También contempla restricciones médicas y legales para quienes deseen firmar un contrato.

Entre las condiciones sanitarias figuran no padecer VIH, tuberculosis, diabetes o epilepsia. La publicación también excluye a quienes hayan consumido drogas ilegales durante los últimos doce meses.

Los interesados tampoco deben estar bajo seguimiento psiquiátrico o de especialistas en adicciones. Asimismo, se establecen restricciones para personas con condenas por delitos graves o determinados procesos judiciales pendientes.

En cuanto a las nacionalidades, la convocatoria consultada excluye a ciudadanos de Venezuela, Cuba, Brasil y Nicaragua. Estos requisitos corresponden a las condiciones anunciadas por los reclutadores y no representan una confirmación independiente de las normas oficiales rusas.

Denuncias involucran a ciudadanos dominicanos

Las ofertas de contratación han generado preocupación en República Dominicana por los casos de ciudadanos que viajaron a Rusia y posteriormente quedaron vinculados a actividades militares.

Entre ellos figura Juan Carlos Ávila, cuya madre denunció que su hijo podría ser enviado nuevamente al frente de combate, a pesar de las heridas que presenta.

También se encuentra el caso de cuatro dominicanos que desistieron de incorporarse al Ejército ruso. El Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) gestionó su regreso a República Dominicana.

Por su parte, representantes diplomáticos de Rusia en el país han rechazado las denuncias sobre supuestos engaños durante los procesos de reclutamiento de ciudadanos dominicanos.

Autoridades piden revisar las ofertas laborales

República Dominicana, Colombia y Perú han emitido recomendaciones a sus ciudadanos ante los riesgos asociados a determinadas propuestas de empleo en Rusia.

La Cancillería dominicana exhorta a comprobar la identidad de los empleadores y examinar las condiciones de contratación antes de aceptar una oferta. También recomienda prestar atención a las gestiones realizadas mediante redes sociales e intermediarios.

Las autoridades colombianas aconsejan desconfiar de las propuestas que prometen salarios excesivamente elevados. Además, recomiendan solicitar una copia del contrato antes de viajar y evitar firmar documentos cuyo contenido no esté claro.

Entre las señales que requieren atención figuran los cobros anticipados, la falta de información sobre las funciones del puesto y la ausencia de datos precisos sobre la empresa contratante.

Las recomendaciones también apuntan a conocer las condiciones legales y laborales del país de destino. Esto incluye determinar si el contrato contempla obligaciones adicionales o compromisos relacionados con actividades militares.