Levantamiento de cadáver: ¿Por qué no debemos mover un cuerpo?

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La procuradora fiscal titular del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, advirtió que mover un cadáver o alterar el lugar donde fue encontrado puede afectar una investigación, especialmente cuando se trata de una muerte violenta, accidental o sospechosa.
La magistrada explicó que la posición del cuerpo, las lesiones, la ropa, las manchas de sangre y los objetos cercanos pueden aportar información para establecer cómo ocurrieron los hechos.
Ramos abordó el tema durante su acostumbrada cápsula formativa en el programa 55 Minutos con Julissa Céspedes, que se transmite de lunes a viernes por CDN, canal 37, a las 10:00 PM.
Indicó que, ante la sospecha de una infracción penal, el levantamiento del cadáver debe realizarse bajo la dirección del Ministerio Público y con la participación de los especialistas correspondientes. En situaciones de urgencia y en ausencia del fiscal, la Policía puede ejecutar las actuaciones permitidas por la ley e informar al Ministerio Público.
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¿Qué hacer ante una muerte en casa?
Ramos recomendó llamar al Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911 o a las autoridades. De igual forma, alejar a los curiosos y preservar el lugar hasta que llegue el personal autorizado. También aconsejó no mover el cuerpo, cambiarlo de posición, retirar objetos ni limpiar el área.
La fiscal aclaró que mover un cadáver no convierte automáticamente a una persona en delincuente, pues deben evaluarse la intención y las circunstancias. No es lo mismo intentar auxiliar a alguien que se cree con vida que modificar deliberadamente la escena para ocultar evidencias.
Advirtió que incluso una alteración sin mala intención puede dificultar la investigación, porque algunos indicios podrían perderse de manera irreversible. Por ello, preservar la escena es fundamental para que las autoridades puedan reconstruir los hechos a partir de las evidencias.
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