Levantamiento de cadáver: ¿Por qué no debemos mover un cuerpo?

La procuradora fiscal titular del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, advirtió que mover un cadáver o alterar el lugar donde fue encontrado puede afectar una investigación, especialmente cuando se trata de una muerte violenta, accidental o sospechosa.

La magistrada explicó que la posición del cuerpo, las lesiones, la ropa, las manchas de sangre y los objetos cercanos pueden aportar información para establecer cómo ocurrieron los hechos.

Ramos abordó el tema durante su acostumbrada cápsula formativa en el programa 55 Minutos con Julissa Céspedes, que se transmite de lunes a viernes por CDN, canal 37, a las 10:00 PM.

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Indicó que, ante la sospecha de una infracción penal, el levantamiento del cadáver debe realizarse bajo la dirección del Ministerio Público y con la participación de los especialistas correspondientes. En situaciones de urgencia y en ausencia del fiscal, la Policía puede ejecutar las actuaciones permitidas por la ley e informar al Ministerio Público.