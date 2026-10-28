Rosalba Ramos considera improcedente apelación de la defensa en caso Jet Set

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La procuradora fiscal titular del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, consideró que el recurso de apelación presentado por la defensa de los hermanos Espaillat contra la variación de la calificación jurídica en el caso Jet Set es improcedente, aunque reconoció que los imputados tienen derecho a recurrir las decisiones judiciales como parte de su estrategia de defensa.
«Lo único que no va a proceder y que, por tanto, es improcedente para mí, es la apelación a la decisión de variación de la calificación jurídica en el caso Jet Set», expresó Ramos al ser abordada por la prensa.
La magistrada explicó que la apelación es un derecho que asiste a los imputados y forma parte de la estrategia de su defensa, aunque considera que el recurso no procede porque el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional ya se encuentra apoderado del proceso.
«En cuanto a la apelación de la decisión presentada por la defensa de los hermanos Espaillat, entiendo que es una estrategia de su abogado que hay que respetar. Ustedes saben que los imputados tienen derecho a hacer lo que entiendan pertinente para su defensa», manifestó.
Ramos se refirió a la decisión del magistrado Franny González Castillo, de la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional, quien modificó la calificación jurídica de los hechos de homicidio involuntario a homicidio por dolo eventual. Dicha calificación que podría conllevar una pena mayor en caso de condena.
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Actuación del juez caso Jet Set
Sobre la actuación del juez, consideró que, dada su trayectoria y experiencia, pudo identificar, durante la valoración de las pruebas que le presentaron, elementos que lo llevaron a modificar la calificación jurídica de los hechos.
La representante del Ministerio Público señaló que corresponde esperar el desarrollo del juicio de fondo. En el que tres juezas del Primer Tribunal Colegiado tendrán la responsabilidad de valorar las pruebas y emitir su decisión conforme a derecho.
Asimismo, indicó que el caso Jet Set es particularmente sensible por las emociones que genera. Esto al tratarse de una de las tragedias más dolorosas de la historia reciente del país. Fallecieron 236 personas y más de 180 resultaron heridas.
Ramos expresó su confianza en el trabajo del tribunal. Este estará presidido por la magistrada Giselle Méndez. Reiteró que corresponde a las juezas examinar las pruebas y determinar las responsabilidades que procedan conforme a derecho.
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