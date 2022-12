Expresidente DNCD asegura Gobierno abandonó lucha contra el microtráfico

El expresidente de la Dirección Nacional de Control de Droga (DNCD), Rolando Rosado Mateo, asegura que la actual gestión de Gobierno abandonó la lucha contra el microtráfico, cuando, de manera repentina y sin ningún plan, decidió eliminar la Dirección Central de Antinarcóticos (Dican) sin crear otra institución que se encargue de controlar la comercialización de drogas en los barrios de la República Dominicana.

“En términos del interés nacional, que es el control del microtráfico, del narcomenudeo, hay una debilidad que la ocasionó la actual gestión cuando de manera repentina, sin un plan, eliminó el área que dentro del Estado dominicano era responsable de reprimir el microtráfico de drogas en los barrios. Lo soltó en banda eliminando la Dican sin crear un cuerpo que sustituya el trabajo de la Dican en ese segmento tan importante, que es el interés nuestro”, plantea Rosado Mateo.

Sin embargo, el general retirado de la Policía Nacional reconoce que la actual gestión de la DNCD está realizando un trabajo eficiente en las incautaciones de drogas, pero considera que ese tema interesa únicamente a los norteamericanos y los europeos.

“El narcotráfico es interés de los norteamericanos y de los europeos, obviamente para que no les llegue la droga allá. Pero en el narcomenudeo, es el interés nacional que está en juego”, puntualiza, al participar en la entrevista especial del programa Despierta con CDN, que se transmite de lunes a viernes en horario de 7:00 AM a 9:00 AM, por el canal 37.

Panorama actual

El general Rosado Mateo plantea que por más esfuerzos que realice el actual presidente de la Dirección Nacional de Control de Droga para controlar el narcotráfico y el microtráfico en el territorio nacional, no será suficiente, debido a que son demasiados barrios, provincias y municipios donde se comercializa la droga.

En ese sentido, indica que la institución apenas ocupa alrededor del 18% de todo el territorio nacional. “Imagínese el Gran Santo Domingo, ¿dónde están las estructuras de la DNCD para hacer un trabajo eficiente a nivel de todos los barrios?”, cuestiona, al señalar que en esta localidad hay un estimado de 300 barrios para combatirlos desde la dirección central, ubicada en la Avenida Máximo Gómez, del Distrito Nacional.

Por tanto, para el presidente de la DNCD (2009-2013) fue un error eliminar en 2021 la Dirección Central de Antinarcóticos (Dican), organismo adscrito a la Policía, que tenía como misión fundamental combatir el microtráfico en República Dominicana.

“Esa estructura que se llamaba el Dican, si se quiere póngale el nombre que usted quiera, pero no la elimine. Ni siquiera había que cambiar la estructura, si estaba fallando el cuerpo que la dirigía, sencillamente cámbielo si es necesario, pero a ese órgano introdúzcale los elementos de control que tienen las demás agencias”, opina.

En ese sentido, recuerda a título de ejemplo que la DNCD, la Policía Nacional y los demás cuerpos castrenses cuentan con organismos de control, como las direcciones de asuntos internos e inspectoría, los cuales velan porque los agentes no se corrompan en los asuntos que deben dar respuesta.