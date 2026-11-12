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La presidenta de la Fundación Flor para Todos, Rosa NG Báez, cuestionó los procedimientos utilizados por las autoridades durante los operativos de fiscalización contra establecimientos comerciales de capital chino en República Dominicana.

Durante una entrevista en el programa 55 Minutos, conducido por Julissa Céspedes, la representante de la comunidad china manifestó su preocupación por la demolición de un inmueble comercial mediante el uso de grúas.

«Es algo penoso observar que hayan destruido un inmueble a pura grúa y maquinaria. Eso yo no me lo puedo explicar», expresó.

NG Báez consideró que las autoridades deben garantizar el cumplimiento de las leyes, pero cuestionó la forma en que se ejecutan algunas de estas intervenciones.

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Cuestiona la demolición de un establecimiento

Al referirse a la destrucción de una infraestructura comercial, la dirigente comunitaria calificó el procedimiento como un acto extremo.

«Ese ya es un extremismo terrible, porque nunca había acontecido una cosa así aquí en este país», afirmó.

Propone diálogo y soluciones ante irregularidades

La entrevistada sostuvo que, ante las irregularidades detectadas en un establecimiento, las instituciones deberían procurar soluciones mediante el diálogo y los mecanismos correspondientes.

«Normalmente las instituciones dialogan con la gente: mira, si no está bien esto, hay que buscar la manera de resolverlo», explicó.

También planteó que, si una infraestructura debe ser retirada, debería evaluarse un procedimiento que contemple una compensación, según las circunstancias del caso.

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Reconoce irregularidades y pide cumplir las leyes

NG Báez aclaró que su posición no consiste en defender las operaciones comerciales que incumplan las disposiciones dominicanas.

Aseguró que respalda la fiscalización y que los comerciantes chinos deben cumplir las normas laborales, fiscales y administrativas.

«Somos partidarios de que todos los chinos cumplan con la ley. Esa es nuestra prédica», manifestó.

Asimismo, reconoció que existen deficiencias en algunos establecimientos, pero sostuvo que no todos los comerciantes de esa comunidad operan de manera irregular.

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En ese sentido, afirmó que, según su apreciación, la mayoría de los comerciantes chinos establecidos en el país cumplen con las disposiciones.

Cuestiona la supervisión tardía de las autoridades

La presidenta de la Fundación Flor para Todos también preguntó por qué las autoridades no detectaron las posibles irregularidades durante la construcción de grandes establecimientos comerciales.

Consideró que los ayuntamientos y las instituciones responsables debieron supervisar las obras y verificar las condiciones de operación antes de que los negocios comenzaran a funcionar.

«Yo asumo que esto debió haberse hecho hace años», expresó.

NG Báez agregó que algunas intervenciones parecen ejecutarse de manera sobreactuada y con exposición mediática.

«Se sobreactúa, obviamente, y cada quien va con su prensa y su escándalo», afirmó.

Propone revisar los establecimientos en todo el país

Ofrece colaborar en la verificación de los negocios

Durante la entrevista, NG Báez anunció que tiene previsto recorrer distintos puntos del territorio nacional para conocer las condiciones en que operan los comercios chinos.

Explicó que tuvo contacto con comerciantes de varias provincias durante una jornada de ayuda a comunidades afectadas por un fenómeno atmosférico reciente.

Según relató, en esa ocasión acompañó a integrantes de la comunidad china en la distribución de alimentos en localidades como Barahona, San Cristóbal, Azua y San José de Ocoa.

La dirigente señaló que busca identificar las condiciones de esos establecimientos y transmitir las informaciones a las instituciones correspondientes.

También aseguró que está dispuesta a colaborar con las autoridades para que los negocios cumplan las normas.

«Nosotros lo que queremos es que se cumplan con las normas, pero que se cumplan de verdad», sostuvo.

Defiende los vínculos comerciales entre República Dominicana y China

Recuerda su papel en el acercamiento con China

NG Báez consideró que República Dominicana tiene soberanía para establecer relaciones comerciales y diplomáticas con los países que considere convenientes.

Recordó que participó durante siete años y medio en gestiones para establecer relaciones diplomáticas entre República Dominicana y China.

También destacó los vínculos históricos y culturales entre ambas comunidades, que, según indicó, superan los 160 años.

La entrevistada reconoció la importancia de Estados Unidos como principal socio comercial dominicano, pero sostuvo que esa relación no debe impedir los vínculos con otras naciones.

Destaca el aporte de los comercios chinos a las comunidades

La presidenta de la Fundación Flor para Todos defendió la presencia de establecimientos chinos en distintas localidades del país.

Afirmó que estos negocios facilitan el acceso a productos en comunidades alejadas de los principales centros urbanos.

Además, explicó que el crecimiento de estos establecimientos responde a la expansión económica dominicana y al establecimiento de relaciones diplomáticas con China en 2018.

No obstante, reiteró que los comerciantes deben respetar las leyes y que las autoridades tienen la responsabilidad de supervisar sus operaciones.

¿Qué pidió Rosa NG Báez a las autoridades?

Durante la entrevista, la presidenta de la Fundación Flor para Todos planteó varios aspectos relacionados con la supervisión de los establecimientos comerciales: