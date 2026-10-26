Rogelio Genao seguirá como diputado independiente tras renunciar al PRSC

El diputado por La Vega, Rogelio Alfonso Genao, anunció este lunes que continuará como legislador independiente, tras renunciar al Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), a cuya dirigencia acusó de aferrarse a sus posiciones y carecer de una visión clara para impulsar la renovación de la organización.

Genao explicó que su salida responde a diferencias de criterio con el liderazgo actual del partido. Indicó que, por el momento, permanecerá como congresista independiente y que más adelante dará a conocer los próximos pasos de su carrera política.

El legislador también se refirió a la reacción de su padre, el senador Ramón Rogelio Genao, quien continúa en las filas del PRSC pese a su renuncia. Aseguró que su padre respeta su decisión política y lo respalda como hijo.