Rogelio Genao seguirá como diputado independiente tras renunciar al PRSC

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El diputado por La Vega, Rogelio Alfonso Genao, anunció este lunes que continuará como legislador independiente, tras renunciar al Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), a cuya dirigencia acusó de aferrarse a sus posiciones y carecer de una visión clara para impulsar la renovación de la organización.
Genao explicó que su salida responde a diferencias de criterio con el liderazgo actual del partido. Indicó que, por el momento, permanecerá como congresista independiente y que más adelante dará a conocer los próximos pasos de su carrera política.
El legislador también se refirió a la reacción de su padre, el senador Ramón Rogelio Genao, quien continúa en las filas del PRSC pese a su renuncia. Aseguró que su padre respeta su decisión política y lo respalda como hijo.
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