Rodolfo Valentín entrega a Abinader informe sobre las cárceles 2025

Santo Domingo. – El director de la Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP), doctor Rodolfo Valentín Santos, entregó al presidente de la República, Luis Abinader, el Informe sobre las Condiciones de Detención y Prisión 2025, durante el tercer Encuentro Nacional de Apoyo a la Reforma Penitenciaria, encabezado por el mandatario.

Durante su intervención en el encuentro, Valentín Santos llamó la atención sobre la persistencia de graves problemas estructurales en el sistema penitenciario dominicano, especialmente el hacinamiento, la sobrepoblación y las precariedades que afectan a miles de personas privadas de libertad.

El titular de la Defensa Pública advirtió que, pese a los esfuerzos impulsados para transformar el sistema penitenciario, numerosos centros de reclusión continúan operando en condiciones que dificultan el cumplimiento de los objetivos de rehabilitación y reinserción social.

Publicidad

En ese contexto, señaló que algunos recintos presentan niveles de sobrepoblación de hasta un 800 %, una situación que representa un desafío para la garantía de los derechos fundamentales, la dignidad humana y el acceso a condiciones adecuadas de detención.

Lo que dice el documento

La entrega del informe al presidente Abinader constituye una oportunidad para poner a disposición del Poder Ejecutivo los hallazgos y las preocupaciones recogidos por la Defensa Pública en el ejercicio de su labor de protección de los derechos de las personas sometidas a procesos penales y de quienes se encuentran privadas de libertad.

El documento examina las condiciones en que se desarrolla la privación de libertad en el país y contribuye al debate nacional sobre la necesidad de fortalecer las políticas públicas dirigidas a superar el hacinamiento, mejorar las condiciones de reclusión y avanzar hacia un modelo penitenciario que favorezca la rehabilitación y la reinserción social.