Roberto Salcedo le sale al frente a sus críticos en redes sociales

Santo Domingo, R.D.-El ex alcalde del Distrito Nacional, Roberto Salcedo, se ha enfrascado en discusiones con seguidores de la red social Twitter, porque dicen que durante su gestión no prestó atención al desorden de la intersección entre las avenidas Duarte con París.

Las discusiones se inician luego del anuncio del Presidente Luis Abinader y la alcaldesa Carolina Mejía para el inicio de la segunda etapa de la recuperación de la emblemática zona de la Capital.

Todo comenzó un tuit que colgó Salcedo donde subió una foto que mostraba como recibió la Avenida Duarte y como la entregó:

“Para los que entienden que para resaltar a una persona beben descalificar a otra. Así recibí la Duarte, y así la entregué desde la París hasta la Mella, el tramo más largo”, escribió el ex alcalde capitalino.

Las respuestas a la comunicación no se hicieron esperar. Hubo comentarios a favor y en contra. A la gran mayoría @RobertoGSalcedo les respondió.

Tal es el caso del ingeniero Alejandro Valerio (@bienvenidoaleja), “con Roberto hubo un antes y un después en cuando a gestión. Antes solo recogían la basura y con deficiencia”. La respuesta de Roberto Salcedo: “Buenas tardes ing. Aparte de construir nuevos más del 80% de los parques, le agregamos a estos 94km cuadrados, 14 nuevos parques, donde no existían. Una labor tiránica (titánica) de nuestro equipo. Tenga usted un disentido fin de semana”.

Raúl Kingsely (@raulkings6) le dijo al ex funcionario que “lamentablemente usted no hizo nada en su gestión”. Roberto respondió: Me hubiese gustado contar con un talento como usted, conocedor de la Ciudad y así haber hecho algo. Lo siento si lo defraude. Termine de pasar un buen fin de semana. Bendiciones.

A la lista de respuestas también se sumó Julio Pérez (@jucepal19), “visión de progreso, pero lamentablemente vivimos en un país donde el progreso, la organización y la modernización son enemigos de los padres de familia.

Respuesta de Roberto Salcedo a Julio: Buenas tardes Don Julio, es una gran lucha por las incomprensiones, pero los esfuerzos deben continuar. Pobre de la Ciudad que claudica frente aquellos que todo lo encuentran mal. Y prefieren apostar al desorden. Tenga usted junto a su familia un apreciable fin de semana.

Opiniones a favor de Roberto Salcedo

Los seguidores de Roberto Salcedo también salieron en defensa de los 14 años que pasó al frente de la Alcaldía de Santo Domingo. El usuario @tferreras4 escribió que “Don Roberto hizo una buena labor, no se puede ser mezquino, en lo personal solo le puedo sugerir que debe aprender a valorar, saber quién se merece una respuesta y a quien ignorar”.

Roberto Salcedo, “Lo entiendo, pero me cuesta trabajo ignorar a un ser humano, y si lo puedo edificar y sacarle de algunas dudas con gusto. Los que escriben solo por ofender, ya es otra cosa. Lo entendí. Feliz fin de semana”.

Vladimir Martínez (@ingVlamaro) dijo “una gestión impecable la de usted Don Roberto, desde la honestidad se lo manifiesto. Con humildad como municipalista que soy y gestor y diseñador de políticas públicas; su gestión fue muy eficiente y buena. Muy buenas tardes.

“Buenos días! Gracias ing. Para quienes sentimos un profundo amor por nuestra Ciudad, recibir sus palabras es un gran aliciente, ya que también lo es para el equipo que nos acompañó. Pase junto a los suyos un apacible Domingo. Bendiciones”, respondió Roberto a Martínez.

Remoción de la Duarte con Paris

La readecuación de los vendedores de la Duarte con París, en su primera etapa, fue realizada por el ex alcalde de la Capital, David Collado, luego de dejar la alcaldía. La inversión para este proyecto se había hecho a través de la Fundación Acción Emprende que preside Collado, con recursos que había recaudado para esos fines.

Esa primera etapa fue entregada por Collado, junto al Presidente Luis Abinader, en el mes de diciembre del 2021. Esta transformación habría costado unos 120 millones de pesos.

Collado, para la ocasión, explicó que ese era uno de los proyectos de reorganización urbana más impactante del país. Era un referente en los últimos 40 años expresar donde había un desorden “eso está como la Duarte con París”.

Segunda etapa de reordenamiento Duarte con París

Asimismo, el pasado viernes 9 de abril, la alcaldesa de la Ciudad, Carolina Mejía, junto al Presidente Luis Abinader, iniciaron la segunda etapa de la remoción de la emblemática intersección.

Con una inversión que supera los 440 millones de pesos. El presidente Luis Abinader inició junto al Ayuntamiento del Distrito Nacional, los trabajos para continuar la etapa dos del proyecto de transformación de la importante arteria comercial.

Al pronunciar el discurso central de la actividad, el jefe de Estado manifestó que ya era necesario dar solución a uno de los problemas más apremiantes de desorden y deterioro urbano. Sobre todo en esa zona, para cambiar la realidad actual y convertirla en un modelo de gestión y de nuevas oportunidades.

La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, pronunció que ha sido un anhelo de los capitaleños, por décadas, cruzar por las calles que ahora serán intervenidas. Dijo que ahora se encontraran con el orden, la seguridad, limpieza y convivir con espacios dignos. Sueño que se comprometió cumplir desde la institución que dirige y con el apoyo del presidente Abinader.

Recomendamos leer:

Por: Alba Nely Familia