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La iniciativa, que reúne a seis provincias de la región Sur en una celebración de su diversidad, identidad y riqueza cultural, está dedicada al pintor Dionisio Blanco

Azua de Compostela.- El ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, encabezó este jueves el acto inaugural del festival Cultura en el Sur, que se desarrolla del 13 al 15 de noviembre en el recinto de Azua de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

Esto como una iniciativa destinada a promover las expresiones artísticas, las tradiciones y la identidad cultural de las provincias de esta región del país.

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Valor la riqueza cultural



Salcedo destacó la importancia de estos encuentros como espacios para poner en valor la riqueza cultural de las distintas demarcaciones del país, visibilizar sus manifestaciones artísticas y fortalecer los vínculos entre cultura y territorio, en consonancia con la política de descentralización cultural que impulsa el Ministerio de Cultura.



El festival Cultura en el Sur reúne a instituciones, autoridades, artistas y representantes de las provincias de San Cristóbal, Peravia, Azua, San José de Ocoa, San Juan y Elías Piña en una celebración de su diversidad y riqueza cultural.



El acto contó con la presencia del director del recinto de la UASD en Azua, Francisco Ramírez; el alcalde de Azua de Compostela, Rafael Antonio Hidalgo; la gobernadora provincial, Sahiana Quezada; y la senadora Lía Díaz, además de representantes del sector cultural y autoridades de las provincias participantes.

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Homenaje a Dionisio Blanco



La presente edición del festival está dedicada al pintor Dionisio Blanco, nacido en San Cristóbal el 9 de octubre de 1953, cuya trayectoria ha dejado una importante huella en las artes visuales dominicanas.



Formado en la Escuela Nacional de Bellas Artes, donde recibió la influencia del maestro Jaime Colson, Blanco ha desarrollado una reconocida carrera como artista y docente.

Ha realizado exposiciones en museos, galerías y centros culturales de la República Dominicana, el Caribe, América Latina, Israel y Estados Unidos. En 2026 recibió el Premio Nacional de Artes Visuales, otorgado por el Ministerio de Cultura.

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Presentaciones y programación cultural



La apertura del festival Cultura en el Sur incluyó una presentación artística del Ballet Folclórico Ramón Madora, de Azua. La ceremonia dio inicio a esta celebración, cuya programación busca promover las expresiones artísticas y las tradiciones de las provincias participantes, así como contribuir al fortalecimiento de su identidad cultural.

En el festival

La apertura del festival Cultura en el Sur incluyó una presentación artística del Ballet Folclórico Ramón Madora, de Azua, que ofreció una muestra de las expresiones tradicionales de la provincia y dio inicio a tres jornadas dedicadas a celebrar la diversidad cultural de la región.

Durante los días 13, 14 y 15 de noviembre, el recinto de la UASD en Azua se convierte en un espacio de encuentro para artistas, gestores culturales, instituciones y representantes de las seis provincias participantes, con una programación orientada a exhibir el talento local y preservar las manifestaciones que forman parte de la identidad sureña.

La iniciativa busca acercar las actividades culturales a las comunidades, impulsar la participación de los artistas de la región y generar oportunidades para que sus tradiciones, expresiones populares y propuestas creativas tengan mayor visibilidad.

Con este festival, el Ministerio de Cultura procura fortalecer la descentralización de la actividad artística y promover el reconocimiento de la diversidad cultural dominicana más allá de los principales centros urbanos.