Roberto Ángel Salcedo encabeza la apertura de la Semana Dominicana en Francia

París, Francia.- El ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, participó el lunes en el lanzamiento oficial de la Semana Dominicana en Francia 2026, una iniciativa que busca fortalecer los vínculos diplomáticos, económicos y culturales entre ambas naciones, al tiempo que proyecta a la República Dominicana como un país competitivo y abierto a nuevas oportunidades de cooperación internacional.

La ceremonia, celebrada en la sede de la embajada dominicana en París, contó con la participación del embajador David Puig y del ministro delegado francés encargado de Industria, Sébastien Martin, así como de representantes diplomáticos, institucionales, empresariales y culturales.

Promoción de la identidad dominicana

Durante el acto, el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, pronunció unas palabras en el marco de una iniciativa que contempla la promoción de la identidad dominicana y el fortalecimiento de los intercambios culturales entre ambos países.

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La Semana Dominicana en Francia 2026, organizada por la Embajada de la República Dominicana en colaboración con la Cámara de Comercio e Industria Franco-Dominicana, se desarrolla del 19 al 22 de octubre, con una programación que integra actividades políticas, parlamentarias, económicas, multilaterales y culturales orientadas a consolidar las relaciones bilaterales.