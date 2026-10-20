Roberto Ángel Salcedo encabeza la apertura de la Semana Dominicana en Francia

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París, Francia.- El ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, participó el lunes en el lanzamiento oficial de la Semana Dominicana en Francia 2026, una iniciativa que busca fortalecer los vínculos diplomáticos, económicos y culturales entre ambas naciones, al tiempo que proyecta a la República Dominicana como un país competitivo y abierto a nuevas oportunidades de cooperación internacional.
La ceremonia, celebrada en la sede de la embajada dominicana en París, contó con la participación del embajador David Puig y del ministro delegado francés encargado de Industria, Sébastien Martin, así como de representantes diplomáticos, institucionales, empresariales y culturales.
Promoción de la identidad dominicana
Durante el acto, el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, pronunció unas palabras en el marco de una iniciativa que contempla la promoción de la identidad dominicana y el fortalecimiento de los intercambios culturales entre ambos países.
La Semana Dominicana en Francia 2026, organizada por la Embajada de la República Dominicana en colaboración con la Cámara de Comercio e Industria Franco-Dominicana, se desarrolla del 19 al 22 de octubre, con una programación que integra actividades políticas, parlamentarias, económicas, multilaterales y culturales orientadas a consolidar las relaciones bilaterales.
Principales propuestas culturales figura la exposición
Entre las principales propuestas culturales figura la exposición “Archipiélago improbable. Los mundos dominicanos de José Castillo”, en la Maison de l’Amérique latine, así como el lanzamiento del programa de residencias artísticas “República Dominicana × Cité internationale des arts”, destinado a ampliar las oportunidades de movilidad, creación e intercambio internacional para los artistas dominicanos.
La gastronomía del país también ocupa un lugar destacado en la celebración, con la participación de la reconocida chef dominicana Dayanny de la Cruz, quien presenta una oferta culinaria que combina sabores dominicanos y franceses, como expresión del intercambio cultural entre ambas naciones.
Actividades que conforman agenda
La agenda contempla, además, encuentros de alto nivel en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Business France, la Asamblea Nacional y el Senado francés, junto a actividades enfocadas en comercio, inversión, innovación y transición energética.
Asimismo, incluye la participación dominicana en el SIAL París (Salón Internacional de la Alimentación), con el propósito de promover la oferta exportable nacional y fortalecer las oportunidades comerciales.
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