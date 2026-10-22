Ricardo de los Santos recibe ley de Ordenamiento Territorial

Santo Domingo. – El Senado de la República recibió este jueves, el anteproyecto de ley del Plan Nacional de Ordenamiento Territorial, depositado por el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza. La pieza legislativa la recibió por el presidente de la Cámara Alta, Ricardo de los Santos.

La iniciativa, tiene por objeto aprobar el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial (PNOT) y establecer las disposiciones que regirá su implementación, articulación, seguimiento, evaluación y vinculación con los demás instrumentos del Sistema Nacional de Ordenamiento Territorial, de conformidad con la Ley núm. 368-22, de Ordenamiento Territorial, Usos de Suelo y Asentamientos Humanos.

José Ignacio Paliza destacó que el plan responde a un mandato constitucional y a la necesidad de organizar el desarrollo del país. También proteger los recursos naturales, las fuentes de agua y las zonas turísticas, mediante una planificación territorial que contribuya al desarrollo sostenible de la República Dominicana.