Ricardo de los Santos recibe ley de Ordenamiento Territorial

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Santo Domingo. – El Senado de la República recibió este jueves, el anteproyecto de ley del Plan Nacional de Ordenamiento Territorial, depositado por el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza. La pieza legislativa la recibió por el presidente de la Cámara Alta, Ricardo de los Santos.
La iniciativa, tiene por objeto aprobar el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial (PNOT) y establecer las disposiciones que regirá su implementación, articulación, seguimiento, evaluación y vinculación con los demás instrumentos del Sistema Nacional de Ordenamiento Territorial, de conformidad con la Ley núm. 368-22, de Ordenamiento Territorial, Usos de Suelo y Asentamientos Humanos.
José Ignacio Paliza destacó que el plan responde a un mandato constitucional y a la necesidad de organizar el desarrollo del país. También proteger los recursos naturales, las fuentes de agua y las zonas turísticas, mediante una planificación territorial que contribuya al desarrollo sostenible de la República Dominicana.
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De su lado, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, aseguró que la pieza legislativa estará disponible para consulta pública, a fin de que la ciudadanía pueda conocer su contenido y realizar sus aportes.
“Usted puede estar seguro, señor ministro, que desde hoy nosotros colgamos el proyecto en nuestro sitio web, para que la sociedad, en sentido general, tenga acceso a la pieza y cualquier ciudadano o ciudadana que quiera hacer sus aportes, pues que lo haga, porque nosotros somos un Congreso abierto”, expresó De los Santos.
El depósito del anteproyecto de ley marca el inicio de su conocimiento en el Congreso Nacional, donde deberá agotar el proceso legislativo correspondiente. La iniciativa busca establecer una herramienta de planificación que permita orientar el uso del territorio. También coordinar el desarrollo de las distintas comunidades y promover un crecimiento equilibrado en todo el país.
Con esta propuesta, el Poder Ejecutivo procura avanzar en la organización territorial de la República Dominicana. Así mismo tomando en cuenta la protección del medioambiente, el aprovechamiento sostenible de los Recursos Naturales. También las necesidades de desarrollo económico y social de las distintas regiones.
Por Patricia José
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