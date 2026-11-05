Intrant prepara la puesta en marcha de la revista vehicular para 2027

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El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) prevé iniciar la Inspección Técnica Vehicular, conocida como «la revista», durante el primer semestre de 2027.
El director ejecutivo del organismo, Juan Manuel Méndez García, explicó que la institución prepara la puesta en marcha de este servicio. Para ello, coordina con la Dirección General de Contrataciones Públicas el mecanismo que permitirá iniciar el proceso.
«Actualmente, el Intrant se encuentra trabajando de la mano con la Dirección de Compras y Contrataciones para buscar la vía más expedita que permita implementar este servicio a partir del primer semestre del año entrante», expresó el funcionario.
Méndez García indicó que la iniciativa responde a lo establecido en la Ley 63-17. Esta normativa contempla la puesta en marcha de la inspección técnica de los vehículos.
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Talleres y técnicos certificados
Como parte de los preparativos, el Intrant realiza levantamientos para identificar los talleres interesados en ofrecer el servicio. También verifica que estos centros cumplan las condiciones necesarias para obtener la certificación.
La institución también avanza en la acreditación de los técnicos automotrices que realizarán las evaluaciones. Estos profesionales deberán demostrar sus conocimientos y obtener la certificación correspondiente para participar en las inspecciones.
Además, cada vehículo deberá contar con la aprobación del taller autorizado y del Intrant. Con este procedimiento, el organismo busca comprobar que las unidades cumplan los requisitos técnicos establecidos.
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