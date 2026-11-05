Intrant prepara la puesta en marcha de la revista vehicular para 2027

El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) prevé iniciar la Inspección Técnica Vehicular, conocida como «la revista», durante el primer semestre de 2027.

El director ejecutivo del organismo, Juan Manuel Méndez García, explicó que la institución prepara la puesta en marcha de este servicio. Para ello, coordina con la Dirección General de Contrataciones Públicas el mecanismo que permitirá iniciar el proceso.

«Actualmente, el Intrant se encuentra trabajando de la mano con la Dirección de Compras y Contrataciones para buscar la vía más expedita que permita implementar este servicio a partir del primer semestre del año entrante», expresó el funcionario.

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Méndez García indicó que la iniciativa responde a lo establecido en la Ley 63-17. Esta normativa contempla la puesta en marcha de la inspección técnica de los vehículos.