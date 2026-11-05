Senado aprueba que responsabilidad penal de empresas entre en vigor en 2028

El Senado de la República aprobó este miércoles, en única lectura y a unanimidad, el proyecto de ley que modifica la entrada en vigor del régimen de responsabilidad penal de las empresas o personas jurídicas.

Los senadores acogieron los cambios realizados por la Cámara de Diputados, que redujeron de 24 a 18 meses el plazo para aplicar esta disposición del nuevo Código Penal.

La iniciativa establece que el régimen entrará en vigor en mayo de 2028. Ahora pasa al Poder Ejecutivo, que deberá decidir si la promulga o la observa.

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¿Qué implica la responsabilidad penal de las empresas?

Este régimen permite que las empresas respondan ante la justicia por determinados delitos relacionados con sus operaciones. Para ello, deben cumplirse las condiciones que establece la legislación.

Durante el debate, los senadores Julito Fulcar, Alexis Victoria Yeb y Ramón Rogelio Genao se refirieron a la modificación y sus implicaciones.

Aunque el nuevo Código Penal entró en vigor en agosto de 2026, el proyecto establece un plazo adicional para aplicar el régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas.

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La disposición estaba prevista inicialmente para entrar en vigor este jueves 5 de noviembre. Sin embargo, con la modificación aprobada por el Congreso, su aplicación quedaría aplazada hasta mayo de 2028.