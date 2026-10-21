Respaldan Congreso interpele director PN y a Faride Raful por ejecuciones

Santo Domingo, República Dominicana. – Varios juristas respaldan que la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, y el director de la Policía Nacional, el mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García, se interpelen por parte de las cámaras legislativas a fin de que rindan cuentas por lo que califican como penas de muerte ejecutadas desde el Estado.

La jurista María del Pilar Zuleta calificó como penas de muertes ejecutadas desde el Estado, los homicidios perpetrados por la Policía Nacional en supuestos intercambios de disparos, lo que asegura constituye una violación a las leyes dominicanas y convenciones internacionales de las que el país es signatario.

El exjuez Alejandro Moscoso Segarra aseveró que la Policía Nacional viola los derechos fundamentales. Además, constitucionales de todas las personas de seometerlos a un debido proceso judicial.

Publicidad

Ante las denuncias de los más de 50 ejecutados por la uniformada en las últimas semanas, el abogado Eduardo Jorge Pratts respalda la propuesta. Propuesta de que legisladores interpelen al director de la Policía Ernesto Rafael Rodríguez y la ministra de Interior y Policía Faride Raful.

Los juristas coincidieron en que cada una de estas muertes deben investigarlas por parte del Ministerio Público. Investigadas a fin de determinar si ciertamente hubo enfrentamientos entre policías y los buscados, o asesinatos premeditados.