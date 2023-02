Residentes en el sector Ponce de SDN piden asfalto de las calles de la barriada

Santo Domingo, RD.- Residentes del sector Ponce de Los Guaricanos, de Santo Domingo Norte, piden a las autoridades el asfalto de las calles y la instalación de otros servicios.

Alrededor de 40 años llevan las calles del sector Ponce en esta situación.

Sus residentes, definen esto como un abandono por parte de las autoridades, ya que en ningún momento se ha trabajado en las necesidades de la comunidad.

Pero no solo el asfalto de Ponce afecta a estos ciudadanos, las calles no están alumbradas y no tienen agua potable.

Alrededor de cuatro mil familias residen en este sector, según datos de los dirigentes comunitarios.