Residentes de Palmarejo Villa Linda protestan por falta de obras sociales

Residentes del distrito municipal Palmarejo Villa Linda, en el municipio Los Alcarrizos, realizaron una marcha para exigir al Gobierno la construcción de obras sociales y soluciones a los problemas que afectan a esa comunidad.

Los manifestantes recorrieron las principales vías de la localidad hasta llegar a las proximidades del kilómetro 17 de la autopista Duarte, donde vociferaron consignas para reclamar agua potable, asfaltado de calles, centros educativos y servicios de salud.

Durante la protesta, los comunitarios advirtieron que continuarán sus acciones hasta recibir respuestas de las autoridades y aseguraron que llevarán sus demandas al Palacio Nacional.

Publicidad

Comunitarios denuncian falta de respuestas

Dolores Ricard, representante comunitaria, afirmó que las autoridades conocen las necesidades de Palmarejo Villa Linda, pero que hasta el momento no han recibido soluciones satisfactorias.

“Esta lucha va a llegar al Palacio Nacional”, expresó Ricard. Además recordó que hace más de un año realizaron una caminata para reclamar las mismas reivindicaciones.

La dirigente comunitaria explicó que han presentado sus demandas ante distintas instituciones del Gobierno, sin que, según afirmó, se hayan ejecutado las obras que necesita la población.

Publicidad

Entre las principales exigencias figuran el suministro de agua potable, el asfaltado de las calles y la construcción de liceos politécnicos. También un centro de atención primaria.

Ricard atribuyó la situación a la falta de eficacia en la planificación y ejecución de los proyectos destinados a mejorar las condiciones de vida de los residentes.

Choferes respaldan las demandas de Palmarejo Villa Linda

La protesta también recibió el respaldo de representantes del sector transporte, quienes denunciaron el deterioro de las calles. Además de las dificultades que enfrentan diariamente para ofrecer sus servicios.

Publicidad

Robert Lora, comunitario de la zona, manifestó que los problemas de infraestructura afectan tanto a los residentes como a los conductores que transitan por el sector.

El dirigente choferil Girón de los Santos también expresó su apoyo a los reclamos. También señaló que las rutas de transporte de la zona respaldan las demandas sociales de la comunidad.

Durante la marcha, De los Santos sufrió un pequeño desmayo, según los reportes de la actividad.

Los transportistas aseguraron que el mal estado de las vías les ocasiona gastos adicionales por los daños que sufren sus vehículos, una situación que, afirmaron, dificulta sus labores cotidianas.

Marcha provoca dificultades en el tránsito

La movilización generó inconvenientes en el tránsito vehicular de la zona. La actividad fue organizada por el Bloque de Juntas de Vecinos y Organizaciones Sociales de Palmarejo Villa Linda.

Miembros de la Policía Nacional custodiaron la protesta para prevenir incidentes e impidieron que los manifestantes llegaran hasta la autopista Duarte, como tenían previsto.

Los comunitarios reiteraron que mantendrán sus reclamos hasta obtener respuestas concretas sobre las obras pendientes y mejores servicios públicos para Palmarejo Villa Linda.

Por: Donald Troncoso.