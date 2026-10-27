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Residentes de Los Ríos y La Puya se mantienen vigilantes ante inundaciones

En las 800 de Los Rios durante las noches de lluvia no se duerme. Y es que este sector, durante varios años, es uno de los más afectados en el Distrito Nacional, los meses que se producen fuertes aguaceros.

Noemy Vicioso
Residentes de Los Ríos y La Puya se mantienen vigilantes ante inundaciones
Residentes de Los Ríos y La Puya se mantienen vigilantes ante inundaciones
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Santo Domingo, República Dominicana. – Residentes en los sectores las 800 de Los Ríos y La Puya De Arroyo Hondo, dicen que estarán alerta durante toda la noche para actuar con rapidez ante cualquier eventualidad e inundación producto de las lluvias de este martes.

En las 800 de Los Rios durante las noches de lluvia no se duerme. Y es que este sector, durante varios años, es uno de los más afectados en el Distrito Nacional, los meses que se producen fuertes aguaceros.

Pero no tan solo en las 800 están en alerta, también en La Puya, aunque aún no se han provocado inundaciones, están atentos a cualquier eventualidad.

Los residentes aseguran que, aunque las autoridades habían prometido el saneamiento de las cañadas que rodean estos sectores. Los trabajos realizados no son suficientes. Suficientes para evitar el riesgo de inundaciones que los mantiene en alerta cada vez que llueve.

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