Residentes de La Ciénaga temen crecida río Ozama, pese a proyecto rescate 

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Santo Domingo, RD.- Calles anegadas, mobiliario empapado y una evidente sensación de angustia es el panorama que arropa a residentes de sectores vulnerables de la capital, como La Ciénaga.
Las intensas lluvias recientes volvieron a provocar la crecida del río Ozama y, pese a los trabajos de rescate a la margen del afluente, todavía representa un peligro para decenas de familias.
Analeida observa resignada como las inundaciones cerraron el paso hacia su vivienda.
Desde tempranas horas de la mañana trata de secar y recomponer sus ajuares, aunque no pasó la noche en vilo. Mientras a las afueras continuaba anegado por lo que parece ser una extensión del río Ozama.
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El agua que arropa la calle Respaldo Bonavides del sector La Ciénaga, en el Distrito Nacional, es solo una huella de los estragos causados por las intensas lluvias de este martes 27 de octubre.
Sus lugareños aseguran que el problema persiste por otros factores como el cúmulo de basura y lo que consideran un trabajo a medias en la cañada Bonavides, que se ubica más arriba.
En tal sentido, reclaman mayor presencia de las autoridades para encontrar una solución definitiva a la amenaza de la cañada, que se agrava cuando llueve.
Es por ello que, ante el pronóstico de que el mal tiempo podría continuar, solo esperan que los rayos del sol que han salido logren secar el colchón donde recostar sus cabezas.
Por Karelyn Cuevas
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