Residentes de La Ciénaga temen crecida río Ozama, pese a proyecto rescate 

Santo Domingo, RD.- Calles anegadas, mobiliario empapado y una evidente sensación de angustia es el panorama que arropa a residentes de sectores vulnerables de la capital, como La Ciénaga.

Las intensas lluvias recientes volvieron a provocar la crecida del río Ozama y, pese a los trabajos de rescate a la margen del afluente, todavía representa un peligro para decenas de familias.

Analeida observa resignada como las inundaciones cerraron el paso hacia su vivienda.

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Desde tempranas horas de la mañana trata de secar y recomponer sus ajuares, aunque no pasó la noche en vilo. Mientras a las afueras continuaba anegado por lo que parece ser una extensión del río Ozama.