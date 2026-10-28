Residentes de Arroyo Bonito, en Manoguayabo, en vilo por inundaciones

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Santo Domingo, República Dominicana. – Residentes en el sector Arroyo Bonito, en Manoguayabo, se mantienen en vilo por las constantes lluvias que han estado cayendo durante el día y que comenzaron con inundar sus hogares.
Las constantes precipitaciones que afectan gran parte del país como consecuencia de la incidencia de dos vaguadas provocaron que algunas calles del sector resultaran inundadas. Afectando así decenas de viviendas en la zona.
Según narraron los residentes, el problema lleva años y cada vez que hay temporada de lluvias deben abandonar sus hogares.
Pese a la cantidad de lluvia caída la madrugada de este martes, las cañadas circundantes a barrios como Herrera, Mano Guayabo y Bayona se mantuvieron dentro de su cauce. De acuerdo con las informaciones emitidas por las autoridades, las lluvias continuarán durante este miércoles y el jueves, aunque comenzarán a disminuir en intensidad.
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