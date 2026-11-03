¡República Dominicana sube de categoría crediticia! Fitch eleva su calificación

Santo Domingo. – La agencia calificadora de riesgo Fitch Ratings elevó la calificación crediticia soberana de largo plazo de la República Dominicana de BB- a BB, con perspectiva estable, en reconocimiento a la fortaleza de sus fundamentos macroeconómicos, su capacidad de respuesta frente a los desafíos internacionales y los avances en el fortalecimiento de las políticas públicas.

Tras conocer este anuncio, el Ministerio de Hacienda y Economía (MHE) valoró esta decisión como un reconocimiento a la conducción de la política económica y a los esfuerzos realizados por el Gobierno dominicano para preservar la estabilidad macroeconómica, fortalecer las finanzas públicas y promover un crecimiento económico sostenido, a pesar de un entorno económico mundial adverso.

En su informe, Fitch destaca que esta mejora responde a las sólidas perspectivas de crecimiento económico a mediano plazo, la resiliencia de las cuentas fiscales y externas, así como a la aprobación de medidas tributarias en un contexto internacional de incertidumbre.

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La agencia revisó al alza su proyección de crecimiento de la economía dominicana para 2026, de 3.5 % a 4.5 %. Esto por encima de la mediana de 3.5 % correspondiente a los países con calificación BB. Asimismo, anticipa que el país mantendrá un ritmo de expansión cercano al 4.5 % durante 2027 y 2028. Respaldado por el dinamismo del turismo, las exportaciones, la construcción y la recuperación de la inversión.

Uno de los aspectos más relevantes de la evaluación es el reconocimiento de Fitch a los avances institucionales. Así mismo, a la capacidad del Gobierno para implementar medidas de política económica.

En particular, la agencia destaca la aprobación del Plan Anticrisis de junio de 2026, que contempla medidas orientadas al fortalecimiento de los ingresos públicos. Además, a respaldar la sostenibilidad de las finanzas del Estado.