República Dominicana logra segundo lugar en Juegos Mundiales de Policías 2026

La República Dominicana ocupó el segundo lugar del medallero general de los IV Juegos Mundiales de Policías USIP 2026, celebrados del 26 al 30 de octubre, con la participación de más de 600 atletas de 32 países.

China conquistó el primer puesto, mientras que República Checa quedó en tercer lugar. Las competencias se desarrollaron en el Distrito Nacional, San Cristóbal y Cap Cana, en siete disciplinas deportivas: natación, judo, golf, tiro práctico, carrera de 10 kilómetros, baloncesto 3×3 y voleibol de playa.

La ceremonia de clausura tuvo lugar en el Instituto Policial de Educación Superior (IPES), con la participación de autoridades nacionales e internacionales. Quienes destacaron la organización del evento y su aporte al fortalecimiento de la amistad y cooperación entre instituciones policiales.

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Durante el acto, la Unión Internacional Deportiva Policial (USIP) entregó medallas de honor en las categorías de oro, plata y bronce. Se entregaron a funcionarios, oficiales y colaboradores por sus aportes a la organización de esta edición.

Esta fue la primera vez que los Juegos Mundiales de Policías se celebraron en el Caribe, con República Dominicana como país anfitrión.