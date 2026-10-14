República Dominicana es reelegida para el Consejo de Derechos Humanos de la ONU

La Asamblea General de las Naciones Unidas reeligió este martes a la República Dominicana como miembro del Consejo de Derechos Humanos (CDH). El país ocupará un asiento durante el período 2027-2029, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

El Consejo está formado por 47 Estados miembros. Su misión es promover y proteger los derechos humanos en todo el mundo.

El canciller dominicano, Víctor «Ito» Bisonó, afirmó que el país busca seguir siendo «una voz por la dignidad humana». También señaló que contribuirá a los esfuerzos internacionales mediante el diálogo, los acuerdos y la cooperación entre países.

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Bisonó destacó el compromiso de la República Dominicana con la protección de los derechos humanos. Además, resaltó la importancia de que los pequeños Estados insulares en desarrollo participen en la toma de decisiones. También mencionó la atención a las necesidades de las poblaciones vulnerables.

El ministro agradeció el apoyo de los Estados miembros de la ONU que respaldaron la reelección del país, según un comunicado de la Cancillería.