República Dominicana es reelegida para el Consejo de Derechos Humanos de la ONU

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La Asamblea General de las Naciones Unidas reeligió este martes a la República Dominicana como miembro del Consejo de Derechos Humanos (CDH). El país ocupará un asiento durante el período 2027-2029, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores.
El Consejo está formado por 47 Estados miembros. Su misión es promover y proteger los derechos humanos en todo el mundo.
El canciller dominicano, Víctor «Ito» Bisonó, afirmó que el país busca seguir siendo «una voz por la dignidad humana». También señaló que contribuirá a los esfuerzos internacionales mediante el diálogo, los acuerdos y la cooperación entre países.
Bisonó destacó el compromiso de la República Dominicana con la protección de los derechos humanos. Además, resaltó la importancia de que los pequeños Estados insulares en desarrollo participen en la toma de decisiones. También mencionó la atención a las necesidades de las poblaciones vulnerables.
El ministro agradeció el apoyo de los Estados miembros de la ONU que respaldaron la reelección del país, según un comunicado de la Cancillería.
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Elección de otros países de la región
Además de la República Dominicana, Brasil y Uruguay fueron elegidos para integrar el Consejo por el Grupo de América Latina y el Caribe (Grulac).
La República Dominicana ocupó por primera vez un asiento en el organismo durante el período 2024-2026. En esos años, impulsó iniciativas sobre el derecho a la educación y la cultura de paz.
También promovió los derechos de las personas con discapacidad, el desarrollo económico de las mujeres y la protección de las poblaciones vulnerables.
Según la Cancillería, el país pidió prestar más atención a los efectos del cambio climático sobre los derechos humanos. En especial, destacó los riesgos para los pequeños Estados insulares en desarrollo.
Asimismo, promovió una mayor atención internacional a la crisis que afecta a Haití, país vecino de la República Dominicana.
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