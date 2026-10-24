Renuncia del PRSC el diputado y vocero Rogelio Alfonso Genao

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Santo Domingo,RD.- – El diputado por La Vega Rogelio Alfonso Genao presentó este sábado su renuncia formal como miembro del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC). También renunció a todo cargo o función en los organismos de dirección de la organización.
La decisión fue comunicada mediante carta dirigida al presidente del partido, ingeniero Federico Antún Batlle. Con ella, el legislador cierra un ciclo de 37 años en el partido en el que, según expresó, nació y militó toda su vida.
«Desde la gratitud, no desde el rencor»
Rogelio Alfonso Genao aclaró que su salida no responde al resentimiento. «No escribo estas líneas desde el rencor, sino desde la gratitud», afirmó en la carta.
Recordó que en el reformismo dio sus primeros pasos y aprendió a navegar en medio de las tormentas. Allí se formó junto a quienes creyeron en el ideal y la obra del doctor Joaquín Balaguer, y llegó a representar a su pueblo en el Congreso Nacional.
Sin embargo, advirtió que «la gratitud no puede confundirse con la resignación». A su juicio, en el liderazgo partidario se han instalado la tibieza y la dejadez, y se ha preferido la indefinición a las posiciones firmes.
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Un partido «en un limbo»
El diputado sostuvo que el PRSC carece hoy de rumbo claro, de liderazgo y de una propuesta que motive a la juventud. Por eso, dijo, ha ido perdiendo el lugar que la historia le reservó en la política dominicana.
Lo que más pesó en su decisión, explicó, es el poco valor que se da a quienes lo han entregado todo. Se refirió a militantes que no cedieron ante las ofertas del poder y que acataron decisiones con disciplina, aun a costa de sacrificios personales.
Según Rogelio Alfonso Genao, esos dirigentes hoy vuelven a ser sacrificados para intentar reciclar un liderazgo incapaz de reconocer su realidad. «Un partido que no valora a los suyos termina por quedarse sin ellos», sentenció.
Fiel a los ideales de Balaguer
«A mis 37 años aún tengo lo más valioso que regala Dios: el tiempo», expresó el legislador. Aseguró que lo dedicará a empezar de nuevo, construir desde cero y seguir sirviendo a la sociedad con la misma pasión.
Rogelio Alfonso Genao subrayó que no abandona los principios aprendidos en el partido. «Renuncio a seguir a un liderazgo que, a mi juicio, ha dejado de representarlos», precisó, y se comprometió a seguir representando los ideales de Balaguer «donde me encuentre».
El diputado concluyó deseando que el PRSC reencuentre su camino y afirmó que su respeto y afecto permanecen intactos. Copia de la carta fue remitida a la Secretaría General y a la Secretaría de Organización del partido.
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