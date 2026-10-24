Renuncia del PRSC el diputado y vocero Rogelio Alfonso Genao

Santo Domingo,RD.- – El diputado por La Vega Rogelio Alfonso Genao presentó este sábado su renuncia formal como miembro del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC). También renunció a todo cargo o función en los organismos de dirección de la organización.

La decisión fue comunicada mediante carta dirigida al presidente del partido, ingeniero Federico Antún Batlle. Con ella, el legislador cierra un ciclo de 37 años en el partido en el que, según expresó, nació y militó toda su vida.

«Desde la gratitud, no desde el rencor»

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Rogelio Alfonso Genao aclaró que su salida no responde al resentimiento. «No escribo estas líneas desde el rencor, sino desde la gratitud», afirmó en la carta.

Recordó que en el reformismo dio sus primeros pasos y aprendió a navegar en medio de las tormentas. Allí se formó junto a quienes creyeron en el ideal y la obra del doctor Joaquín Balaguer, y llegó a representar a su pueblo en el Congreso Nacional.

Sin embargo, advirtió que «la gratitud no puede confundirse con la resignación». A su juicio, en el liderazgo partidario se han instalado la tibieza y la dejadez, y se ha preferido la indefinición a las posiciones firmes.