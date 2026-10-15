Autoridades inician trabajos de pavimentación de 11 callejones en Pantoja

Pantoja, Santo Domingo.– La Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial, con el respaldo del ayuntamiento de Pantoja, inició los trabajos de remozamiento y pavimentación de 11 callejones en el sector La Isabela, con una inversión de RD$12.8 millones.

El acto del primer picazo estuvo encabezado por el presidente de la comisión, Rolfi Rojas, y contó con la participación del alcalde de Pantoja, Fidel de los Santos, además de decenas de residentes que esperaban desde hace tiempo el acondicionamiento de estas vías.

De acuerdo con las autoridades, el proyecto contempla la intervención de 1,547.49 metros lineales de callejones, que serán acondicionados como espacios peatonales.

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La iniciativa forma parte del programa El Barrio Cambió, impulsado por la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial para mejorar las condiciones de las comunidades.

Durante la actividad, Rojas informó que la obra tendrá un costo de RD$12,846,703 y aseguró que el proceso se realizó mediante una licitación pública.