Autoridades inician trabajos de pavimentación de 11 callejones en Pantoja

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Pantoja, Santo Domingo.– La Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial, con el respaldo del ayuntamiento de Pantoja, inició los trabajos de remozamiento y pavimentación de 11 callejones en el sector La Isabela, con una inversión de RD$12.8 millones.
El acto del primer picazo estuvo encabezado por el presidente de la comisión, Rolfi Rojas, y contó con la participación del alcalde de Pantoja, Fidel de los Santos, además de decenas de residentes que esperaban desde hace tiempo el acondicionamiento de estas vías.
De acuerdo con las autoridades, el proyecto contempla la intervención de 1,547.49 metros lineales de callejones, que serán acondicionados como espacios peatonales.
La iniciativa forma parte del programa El Barrio Cambió, impulsado por la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial para mejorar las condiciones de las comunidades.
Durante la actividad, Rojas informó que la obra tendrá un costo de RD$12,846,703 y aseguró que el proceso se realizó mediante una licitación pública.
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Por su parte, el alcalde Fidel de los Santos valoró la inversión. Además, agradeció el respaldo de la comisión para ejecutar los trabajos en beneficio de los residentes de Pantoja.
En tanto, Héctor Luis Bautista, representante de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial. Destacó la importancia de la participación conjunta del Gobierno central, las autoridades municipales y la comunidad para concretar este tipo de proyectos.
Los comunitarios agradecieron la iniciativa, con la expectativa de que las mejoras faciliten el tránsito peatonal. Asimismo, contribuyan a elevar la calidad de vida en el sector La Isabela.
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