¿Quieres resumir esta noticia? Resumir Preparando el resumen… Resumen Puntos clave Preguntas frecuentes Contenido generado con inteligencia artificial a partir de esta noticia. Puede contener errores.

El tribunal anunció la lectura integra para el 23 de octubre pasado. Ante la no entrega de la sentencia integra, recientemente la magistrada María del Carmen De León

Una víctima de violencia de género que acudió a la justicia de San Pedro de Macorís en busca de hacer valer sus derechos continúa sin poder apelar una sentencia en su contra, debido a que el tribunal colegiado que conoció su caso no ha entregado la lectura íntegra de una decisión que extinguió el proceso penal contra el acusado.

El tribunal extinguió el proceso penal

El pasado 2 de octubre, los jueces Carlos Peña Martínez, Delfina Phillipes Silvestre y Johan Manuel Medina Polanco, que subieron por primera vez a la audiencia, luego de que los jueces anteriores se inhibieran, a solicitud de la defensa declararon la extinción del proceso penal por vencimiento del plazo, fallando a favor del militar y empresario Orlando Ramírez Martínez.

Publicidad

La víctima Mildred Alexandra Rivas Felizola, de nacionalidad venezolana, se querelló varias veces contra su expareja sentimental

El Ministerio Público acusa a Ramírez Martínez de los siguientes delitos, en perjuicio de su expareja, la venezolana Mildred Rivas Felizola:

Violencia de género.

Violencia de género agravada por su condición de militar.

Trata de personas.

La sentencia íntegra sigue pendiente

El tribunal anunció la lectura integra para el 23 de octubre pasado. Ante la no entrega de la sentencia integra, recientemente la magistrada María del Carmen De León, Procuradora Adjunta coordinadora del caso, interpuso una solicitud de pronto de despacho y ante el silencio del tribunal, incoó una queja por retardo en justicia en perjuicio de la víctima.

Hasta la fecha, el tribunal no ha obtemperado a dichos requerimientos de la víctima y del Ministerio Público, lo que mantiene a Rivas Felizola en estado de indefensión, sin poder ejercer su derecho a apelar la decisión en su contra.

Publicidad

Los aplazamientos marcaron el caso

La víctima Mildred Alexandra Rivas Felizola, de nacionalidad venezolana, se querelló varias veces contra su expareja sentimental y, a pesar de que se dictó apertura a juicio en 2022, el Ministerio Público nunca pudo presentar su acusación, debido a los constantes aplazamientos por largos períodos entre una y otra audiencia.

El tiempo también afectó a la víctima

Al rechazar el pedimento de extinción del caso, la magistrada De León argumentó en la audiencia que el tiempo transcurrido desde el inicio del proceso también afectaba a la víctima, lo cual no fue tomado en cuenta por el tribunal al fallar extinguiendo el caso en contra de su agresor.

Familiares y personas cercanas a la víctima hacen un llamado público al Poder Judicial para que se entregue de inmediato la sentencia íntegra, se garantice el derecho de la víctima a recurrir y se respete el debido proceso para todas las partes.