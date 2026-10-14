Realizan en Villa Altagracia jornada enfocada en prevención del cáncer de mama

Villa Altagracia, San Cristóbal.– Autoridades municipales realizaron una jornada de concienciación sobre el cáncer de mama en Villa Altagracia, durante la cual exhortaron a las mujeres a realizarse chequeos médicos periódicos para favorecer la detección temprana de la enfermedad.

La actividad se desarrolló en la explanada frontal del Ayuntamiento y contó con la participación de representantes municipales, comunitarios y de distintas entidades, como parte de las iniciativas que se organizan cada año para respaldar a las mujeres afectadas por esta enfermedad.

El acto estuvo encabezado por el alcalde José Miguel Méndez y la vicealcaldesa Juana Silverio. También participaron Milagros Curiel, encargada de la Unidad de Género del Ayuntamiento, y la comunicadora Sonia . Las mismas compartieron mensajes relacionados con la prevención y el acompañamiento a las pacientes.

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La jornada incluyó el testimonio de Nayeli Rodríguez, una joven que ha enfrentado el cáncer de mama y que, tras someterse a una cirugía, se encuentra en proceso de recuperación.

Durante su intervención, Rodríguez compartió su experiencia y dirigió palabras de aliento a otras mujeres que atraviesan situaciones similares. Asimismo, las exhortó a mantener la esperanza y prestar atención a su salud.