Realizan en Villa Altagracia jornada enfocada en prevención del cáncer de mama

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Villa Altagracia, San Cristóbal.– Autoridades municipales realizaron una jornada de concienciación sobre el cáncer de mama en Villa Altagracia, durante la cual exhortaron a las mujeres a realizarse chequeos médicos periódicos para favorecer la detección temprana de la enfermedad.
La actividad se desarrolló en la explanada frontal del Ayuntamiento y contó con la participación de representantes municipales, comunitarios y de distintas entidades, como parte de las iniciativas que se organizan cada año para respaldar a las mujeres afectadas por esta enfermedad.
El acto estuvo encabezado por el alcalde José Miguel Méndez y la vicealcaldesa Juana Silverio. También participaron Milagros Curiel, encargada de la Unidad de Género del Ayuntamiento, y la comunicadora Sonia . Las mismas compartieron mensajes relacionados con la prevención y el acompañamiento a las pacientes.
La jornada incluyó el testimonio de Nayeli Rodríguez, una joven que ha enfrentado el cáncer de mama y que, tras someterse a una cirugía, se encuentra en proceso de recuperación.
Durante su intervención, Rodríguez compartió su experiencia y dirigió palabras de aliento a otras mujeres que atraviesan situaciones similares. Asimismo, las exhortó a mantener la esperanza y prestar atención a su salud.
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Respaldo a mujer con cáncer de mama
Por su parte, el alcalde José Miguel Méndez expresó su solidaridad con las mujeres que padecen la enfermedad y aseguró que pueden contar con el respaldo del Ayuntamiento. También les dirigió un mensaje de esperanza y fe durante el proceso de recuperación.
En la actividad estuvieron presentes Rosa Castillo, representante del Ministerio de la Mujer; el regidor Juan Miguel Reyes; Ronny, también regidor. Igualmente,Javier Collado, intendente del Cuerpo de Bomberos, además de representantes de otras entidades que respaldan esta iniciativa solidaria.
La jornada tuvo como propósito promover la prevención, crear conciencia sobre la importancia de los chequeos médicos. Asimismo, brindar apoyo a las mujeres que enfrentan el cáncer de mama.
Por Alejandro Fidel Francisco
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