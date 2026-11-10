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Santiago, RD.– La Universidad Nacional Evangélica (UNEV) dio cristiana sepultura el domingo a su rector, Dr. Rafael Reyes Almonte, durante una solemne ceremonia fúnebre celebrada en el camposanto Fuente de Luz, de la ciudad de Santiago de los Caballeros.

Desde familiares, autoridades académicas, representantes de instituciones de educación superior, autoridades gubernamentales, líderes religiosos y miembros de la sociedad civil se congregaron para rendirle homenaje y despedir a quien dedicó cuatro décadas de su vida al desarrollo y fortalecimiento de esta casa de altos estudios.

El Dr. Reyes Almonte fue fundador de la Universidad Nacional Evangélica y una de las figuras fundamentales en la construcción de su estructura académica e institucional.

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Desde los inicios de la universidad, contribuyó al diseño, creación y desarrollo de gran parte de sus programas académicos, entre ellos Contabilidad, Administración, Derecho, Mercadeo, Educación y Enfermería, entre otras carreras que han formado a miles de profesionales al servicio de la sociedad dominicana.

Durante 40 años de servicio ininterrumpido, el doctor Reyes desempeñó diversas responsabilidades profesionales, administrativas y académicas dentro de la institución. Su trayectoria comprendió distintas áreas de gestión, el ejercicio de la docencia y funciones de dirección, hasta alcanzar la máxima posición ejecutiva como rector de la universidad, responsabilidad que asumió con entrega, compromiso y vocación de servicio.

Hasta sus últimos días, mantuvo firme su empeño de contribuir al crecimiento institucional, impulsar la calidad académica y consolidar una universidad comprometida con la formación integral de profesionales, sustentada en valores cristianos, principios éticos y responsabilidad social.

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Una despedida marcada por la gratitud y el reconocimiento

Las honras fúnebres se desarrollaron durante el sábado y domingo, con una programación que incluyó servicios religiosos, devocionales, guardias de honor, testimonios y palabras de reconocimiento a su trayectoria y aportes a la educación superior.

Durante los actos, la vicerrectora académica, Dra. Cándida Jáquez Lebrón, resaltó el legado institucional y humano del rector, mientras que el vicerrector de Investigación, Innovación y Posgrado, Dr. José Vanderlinder, destacó sus cualidades personales, especialmente su integridad, lealtad, objetividad y permanente disposición de servicio.

Asimismo, el vicerrector administrativo, Ing. Epifanio González, tuvo a su cargo la lectura de la semblanza institucional del doctor Reyes, en la que se destacaron aspectos fundamentales de su vida, trayectoria profesional y contribuciones a la fundación y desarrollo de la UNEV.

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En las ceremonias también participaron representantes de la Fundación Evangélica Universitaria (FEU), instituciones de educación superior, asociaciones de rectores, autoridades del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT), líderes de distintas denominaciones cristianas, docentes, colaboradores y estudiantes.

El acto de despedida culminó con los honores correspondientes, la lectura del panegírico, la interpretación del himno de la Universidad Nacional Evangélica y un simbólico doblaje de la bandera institucional, entregada a sus familiares como expresión de gratitud y reconocimiento por su invaluable contribución a la institución.

Un legado que trasciende generaciones

Con la partida del Dr. Rafael Reyes Almonte, la Universidad Nacional Evangélica despidió a uno de sus principales forjadores, cuyo trabajo, visión y compromiso quedaron profundamente vinculados a la historia y evolución de la academia.

Su legado permanecerá en cada programa académico que contribuyó a crear, en los profesionales que ayudó a formar, en las generaciones de estudiantes que encontraron oportunidades de superación en la UNEV y en el crecimiento institucional.