Una mujer muerta y un herido durante incendio en La Vega

La Vega.- Una persona resultó muerta y otra con quemaduras graves en cerca del 90 % de su cuerpo tras incendio ocurrido en una vivienda ubicada en la calle 3 del Residencial Universitario, en La Vega. El hecho provocó una rápida movilización de las autoridades de emergencia en la zona tras la alerta generada por el siniestro.

El coronel del Cuerpo de Bomberos de La Vega, Biancarlos Toribio, informó que la llamada de auxilio ingresó alrededor de las 7:50 a. m., reportando inicialmente un fallo en el tendido eléctrico.

Sin embargo, tras la intervención del sistema 911 y el desplazamiento de la unidad contra incendios M2, se confirmó que el fuego afectaba directamente a una habitación del inmueble.

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Entre las víctimas fatales se confirmó el deceso de una mujer de aproximadamente 46 años de edad que se encontraba dentro de la estructura afectada. Los organismos de socorro y peritos del Cuerpo de Bomberos se mantienen investigando las causas exactas que originaron las llamas.